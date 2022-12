Capodanno in Umbria, niente pesce fresco a tavola: il cenone sarà surgelato

21 dicembre 2022 a

Che sia per la cena della vigilia o per il cenone di Capodanno la parola d’ordine è: surgelato. Il pesce, quest’anno, esce direttamente dal congelatore prima di finire sulla tavola delle feste. Francesco Perugini, titolare della Pronto green di Perugia, parla di un vero e proprio boom.

“ Un trend che in realtà registriamo già da qualche anno - evidenzia - e che ora sembra si stia consolidando. La gente apprezza il pesce surgelato se fatto in una determinata maniera, ovvero mantenendo tutti gli standard della qualità”. Il motivo è ovviamente legato al risparmio. “Ovviamente ci sono tanti fattori da prendere in considerazione - evidenzia Perugini - ma in media parlerei di un risparmio di circa il 30 per cento con il pesce surgelato rispetto a quello fresco. Le richieste maggiori? In questo momento tutti ci chiedono la coda di rospo”. Le strategie anti-crisi vanno oltre. C’è chi, in tempi non sospetti, ha acquistato pesce fresco contando su un prezzo leggermente inferiore a quello del periodo delle feste e lo ha poi surgelato per utilizzarlo per la cena della vigilia o per il cenone di Capodanno. I titolari delle pescherie confermano le difficoltà anche se non legate al periodo specifico di Natale. “E’ un disastro - dice Sabrina Luzzi, titolare della pescheria La Sirena, a Terni.

“Nel giro di pochi mesi nella nostra città sono chiuse tre pescherie - racconta - le lascio immaginare la situazione. Le vendite, nel corso dell’anno, sono diminuite di circa il 70 per cento rispetto al passato e noi dobbiamo far fronte a spese sempre maggiori. Dai banconi alle celle frigorifere, le nostre attività consumano molta energia elettrica e con i rincari è drammatica. Noi puntiamo tutto sulla qualità: il pesce che vendiamo è del nostro mare, quindi sicuro, di qualità indiscutibile. Ma ormai molti consumatori guardano solo al prezzo e non alla provenienza del prodotto. Comunque siamo fiduciosi - continua Sabrina Luzzi - gli ultimi giorni sono quelli decisive per le vendite e abbiamo ancora tutto il tempo per recuperare. Di certo, noi siamo aperti dal 2012: in dieci anni mai visto un periodo così difficile. La crisi è cominciata un paio d’anni fa con il Covid ed è proseguita, ora è sempre peggio”.

