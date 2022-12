Umbria, l'export vola più che nel resto d'Italia

21 dicembre 2022 a

Umbria da primato per l’export. La regione si conferma una delle prime in Italia per la crescita delle esportazioni: tra gennaio e settembre, secondo gli ultimi dati Istat, sono stati esportati all’estero beni e servizi per un valore pari a 4,4 miliardi di euro registrando un aumento rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente pari al 29,7 per cento, superiore a quello della media nazionale (+ 21,2 per cento) e del Centro (+23,9 per cento).

“L’andamento si conferma positivo nonostante le difficoltà legate ai rincari energetici - evidenzia Riccardo Concetti, presidente di Umbria Export - Quello che si sta verificando è un fenomeno curioso per cui il grosso aumento dei prezzi che le aziende assorbono e riversano sui prodotti, ha portato a un aumento di fatturato. Ma la qualità delle produzioni umbre ha fatto sì che le richieste rimanessero pressoché invariate nonostante i rincari. E questo lo leggiamo come un segnale molto positivo”. A trainare sono soprattutto il settore della metallurgia, che fa registrare il fatturato più elevato, e il manifatturiero, che in Umbria (nel primo semestre) è cresciuto del 36,5 per cento rispetto al 22,2 del dato nazionale. Seguono tessile e prodotti alimentari. Cambia, o meglio si allarga, il mercato di riferimento che per l’Europa resta quello tedesco e francese. “Per l’extra Ue guardiamo molto agli Stati Uniti e al Medio Oriente, principalmente agli Emirati Arabi - spiega Concetti - ma ci sono altre realtà che stanno prendendo piede come il Messico, ormai molto attivo, il Vietnam o la Tunisia con cui Umbria Export ha avviato una esperienza molto interessante. Il mio consiglio è di diversificare il più possibile, aprire sempre a nuove esperienze in maniera tale da non rimanere soffocati da eventuali imprevisti che possono verificarsi. Le produzioni umbre, comunque, al momento stanno tirando molto ovunque”.

Emblematico è il caso della Geofoods di Città di Castello che esporta nel mondo qualcosa come cinque milioni di tartufo l’anno. “Siamo una piccola realtà, quasi a conduzione familiare - racconta la titolare, Vania Olivieri - eppure il 98 per cento del nostro fatturato è rappresentato dall’export. Puntiamo tutto sulla qualità: i nostri prodotti, tramite i distributori, arrivano nei migliori ristoranti del pianeta, Singapore e Dubai per esempio ma anche New York e diversi paesi della Cina. Il tartufo bianco made in Italy, in particolare, è molto richiesto. Rappresenta il tipico prodotto assoggettato al cibo di lusso. Siamo molto attenti all’estetica: quello che proponiamo è un lavoro da boutique. Prodotti belli, buoni e che si presentano molto bene”. L’azienda, nata nel 1985, si è specializzata subito nel tartufo di qualità. “Fino al 2000 abbiamo lavorato prevalentemente in Italia - ricorda Vania Olivieri - poi la svolta. Nel 2002 abbiamo cominciato con la Germania, poi la Francia e il Giappone. Ora siamo presenti in moltissimi paesi del mondo. Tra i ristoranti raggiunti dai nostri distributori ci sono quelli della famiglia Cipriani, a partire dal più famoso, quello di Venezia”. Dodici, in questo momento, i dipendenti della Geofoods. “Siamo una famiglia - spiega Vania Olivieri - il vero problema che abbiamo è quello della mancanza di personale. Sembra strano ma è così: non riusciamo a trovare stagionali da inserire nel nostro organico. Da noi si lavora anche la domenica e per molti anche questo rappresenta un problema”.

