L'Adorazione dei Magi del Perugino scolpita nel presepe di ghiaccio

Un omaggio che celebra Pietro Vannucci con un presepe unico in Italia. Nel quinto centenario della morte del Perugino (1523-2023) l’Umbria e Massa Martana rendono omaggio al grande pittore con un presepe di ghiaccio che si ispira a una delle sue opere più conosciute, l’Adorazione dei Magi.

“Il Perugino poteva immaginare di tutto - spiegano dalla Pro loco di Massa Martana che promuove l’evento - meno che dopo 525 anni il suo capolavoro sarebbe stato raffigurato in un presepe di ghiaccio”. Ma la Natività non è altro che la punta di diamante della XIX edizione di Presepi d’Italia, la Mostra nazionale del presepe artistico, in programma a Massa Martana da sabato 24 dicembre all’8 gennaio.

Trecento presepi per le festività di Natale

“Si tratta di un’eccellenza del Natale in Umbria - continuano dall’associazione - Un presepe da brivido, scolpito su grandi blocchi di ghiaccio, che stupisce per la sua bellezza”. Il presepe è grande 13 metri quadrati con statue a grandezza naturale scolpite su grandi blocchi di ghiaccio, che brillano come se fossero di cristallo, di quello più pregiato.

Un muro d'acqua di 18 metri sul lago per raccontare Agilla e Trasimeno

Una magia resa possibile dal fatto che sono mantenute per tutta la mostra a meno 17 gradi centigradi. “Un presepe che sembra illuminato da un milione di luci, un’emozione unica per grandi e piccini”. Il presepe di ghiaccio 2022 è stato scolpito da Graziano Re su progetto dallo studio Balletti+Sabbatini Architetti, professionisti di Massa Martana, che con i loro progetti hanno arricchito di tanta bellezza il paese. “Sarà un presepe di ghiaccio tutto nuovo e stupirà i visitatori per la suggestiva scenografia e l’incantevole spettacolo di luci e ghiaccio, ideale per accendere il Natale in tutti i cuori. Una grande attrazione che anche quest’anno richiamerà in Umbria visitatori da ogni regione d'Italia, una vera gioia per grandi e piccini - concludono dalla Pro loco - Un presepe che si candida all'Oscar del Presepe più bello dell'anno 2022”.



