Umbria: Castiglione del Lago, nasce il Museo del motocross

Un viaggio a ritroso nella lunghissima e affascinante storia del motocross umbro, tra immagini, materiali tecnici, caschi d’epoca, tute vintage e tutto ciò che è legato al mondo delle moto. Sarà una vera e propria chicca il nuovo Museo storico del motocross che l’appassionato Andrea Cesarini ha allestito all’interno del Crossodromo internazionale di Gioiella a Castiglione del Lago e che verrà inaugurato, secondo quanto previsto, a marzo 2023 in concomitanza con la prima gara in calendario.

Si diceva un viaggio lunghissimo: d’altronde il Moto Club Trasimeno Giovanni Capecchi, che è promotore del progetto, ha ben 114 anni di vita e risulta essere tra i più antichi d’Italia. Fondato nel 1908, proprio in quell’anno ideò il primo Circuito del Trasimeno con gare aperte a ciclisti e motociclisti, che si svolgevano addirittura sul poggio di Castiglione del Lago. Da allora non ha mai interrotto le sue attività promuovendo questo sport, organizzando manifestazioni e vedendo passare tra le sue fila centinaia di appassionati e professionisti. E proprio i piloti umbri sono i grandi protagonisti di questa iniziativa, unica nel suo genere, voluta dai responsabili del Moto Club Trasimeno, Paolo Burini e Mara Colligiani.

Gli oltre cento pezzi originali esposti nella struttura di Gioiella sono, infatti, pezzi unici donati da piloti ed ex piloti coinvolti nell’iniziativa dallo stesso Cesarini: da Gianpiero Findanno del gruppo sportivo Fiamme Oro al panicalese Silvano Fratini, passando per Pietro Lasagna, Nunzio Sardegna, Lorenzo Bicili, Tiziano Sebastiani, Francesco Metelli, Maurizio Bettoni, Marcello Giovannetti, Massimo Paroli, Fosco Bricca, Paolo Grechi, Luca Biancalana, Pierluigi Zoppitelli, Gabriele Giovannetti, Marcello Carattoli, Paolo Luigetti, Paolo Paffarini, Paolo Severi e Marco Abbatini. La mostra, che sarà permanente e visitabile tutti i fine settimana, si focalizza in maniera particolare sugli anni Sessanta e Settanta. “Un grazie infinite per la realizzazione di questo inedito progetto ai responsabili del Moto Club Trasimeno – commenta il curatore Cesarini - e a tutte le persone che hanno gentilmente collaborato, ma soprattutto ai nostri cavalieri del cross e della regolarità che hanno fatto la storia della moto”.

Un museo da visitare quindi per tutti gli appassionati di motocross ma non solo, per ripercorrere la storia dell’Umbria a che si avvale dell’importante contributo degli stessi piloti.

