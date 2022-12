Bichon Maltese, traffico illecito di cani: denunciati rumeni con due scatoloni pieni di cuccioli

20 dicembre 2022 a

Umbria, il disgustoso mercato illecito dei cuccioli. Ennesimo caso e nuovo sequestro. Traffico illecito di animali da compagnia. Questa l’accusa per due cittadini provenienti dalla Romania fermati lungo il raccordo autostradale A-06, in località Cortona, nel territorio di Castiglione del Lago, dagli agenti della polizia stradale. I due uomini delle forze dell'ordine hanno ordinato lo stop a un veicolo con a bordo un uomo del 1989 e una donna del 1969, entrambi residenti in Romania. Durante le verifiche, i poliziotti hanno notato all’interno dell’auto due scatoloni dai quali provenivano guaiti. All'interno c'erano alcuni cuccioli di razza Bichon Maltese.

I due passeggeri non sono stati in grado di fornire una motivazione plausibile sul possesso. E’ stato quindi richiesto l’intervento del personale veterinario dell’Usl Umbria 1 - Dipartimento di Prevenzione, Servizio di sanità animale, che ha appurato che i cuccioli, oltre a non essere vaccinati, erano sprovvisti di microchip di riconoscimento.

Considerato che il trasporto degli animali era quindi avvenuto in violazione delle norme previste in materia, così come abusiva era la loro presenza sul territorio nazionale, gli agenti hanno sequestrato i cuccioli che, in attesa delle decisioni dell’Autorità giudiziaria in merito alla loro regolarizzazione, sono stati affidati in custodia a una struttura specializzata di Todi. I due cittadini stranieri sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Arezzo per traffico illecito di animali da compagnia.

