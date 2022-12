Perugia, caccia ai piromani: sei incendi in pochi giorni. Al vaglio le immagini delle telecamere

Francesca Marruco 20 dicembre 2022 a

a

a

A Perugia sei roghi in tre settimane. Quattro in centro storico, di cui tre di domenica pomeriggio, un quarto ieri, lunedì 20 dicembre, nella zona dell’Acquedotto e altri due, a distanza di 24 ore in altrettanti palazzi di via Guerra, in zona Cortonese. Che non possano essere tutte coincidenze lo hanno pensato sia addetti ai lavori che non. E probabilmente non è nemmeno sempre stata la stessa mano ad agire. Ma che ci siano almeno due piromani o aspiranti tali è il pensiero che assilla chi deve fare chiarezza. Partiamo dai due episodi di via Guerra: a distanza di 24 ore in due palazzi di uno stesso complesso, i residenti vengono svegliati dal fumo. Intervengono i vigili del fuoco, alcuni condomini scendono in strada, alcuni respirano fumo. Nessuno risulta intossicato ma fastidi e trambusto sono forti. Pare che i quadri elettrici degli ascensori siano stati manomessi. Indaga la polizia, i condomini hanno anche dei sospetti e si fa attenzione a tutto.

Fiamme danneggiano falegnameria

In centro storico invece, contando l’ultimo incendio i roghi sono stati quattro. Tre volte di domenica pomeriggio, il 18, l’11 e il 4 dicembre. Sempre in androni di palazzi dell’acropoli. Il primo era stato in via Baglioni: a fuoco scatoloni e materiale di risulta accantonato all’ingresso da una ditta che stava eseguendo degli interventi. Nessun ferito ma 80 mila euro di danni per il fumo. Sette giorni dopo, sempre in via Baglioni, va a fuoco un cassonetto. Uno di quelli condominiali che stanno, anche in questo caso, all’ingresso di un palazzo. Danni e nessun ferito. Domenica 18 ci si sposta in via Caporali: ancora ingresso di un palazzo. Per tutti e tre è stata esclusa la presenza di cosiddetti acceleranti, ma per appiccare un fuoco basta un accendino.

Scoppia un incendio all'ex Terni industrie chimiche di Nera Montoro

Ieri mattina incendio nello scantinato di una palazzina nella zona dell’Acquedotto. Il fumo era visibile da piazza Grimana. Ha bruciato della legna. Per fortuna nessun ferito. Sul posto tre squadre dei vigili del fuoco. Si cerca un filo comune, si guardano le telecamere. Sperando non ci sia un rogo numero sette.

Fiamme in un'abitazione a Pretola, vigili del fuoco in azione

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.