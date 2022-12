Amici, chi è Valeria Mancini: famiglia, amici, Quintana e l'amore per Foligno della ragazza che ha incantato Lorella Cuccarini

Giulia Silvestri 20 dicembre 2022 a

“Senti come suona la stanza fa dimenticare anche il tempo che passa” recita il ritornello del suo inedito, ma è difficile scordare la voce di Valeria Mancini, che ha fatto breccia nel talent più famoso d’Italia. Folignate, classe 2001, Valeria è entrata ad Amici per un periodo di prova che a gennaio potrebbe valerle un banco nella scuola di Maria De Filippi. Una sorpresa per la città che è arrivata con la puntata di domenica pomeriggio quando tra i nuovi talenti c’era anche la giovane cantante folignate. A volerla è stata la prof Lorella Cuccarini, che si è detta colpita da Valeria ed è con lei che lavorerà nei prossimi giorni. Ma il suo inedito “Come suona la stanza” ha già conquistato il pubblico di Amici e il web e in molti a gennaio sperano di vederla tra i concorrenti. Valeria è già motivo d’orgoglio per Foligno, città in cui è nata e cresciuta, e a cui la lega anche l’amore per la Giostra della Quintana e, in particolare, per il rione Ammanniti.

A sostenerla da sempre ci sono mamma Luana, papà Mauro, la sorella Emma e nonno Fausto, il suo fan più accanito e di cui ha atteso maggiormente la reazione dopo la sua esibizione. La musica riempie le sue giornate fin da bambina, quando impara a memoria i testi delle canzoni, anche in inglese, che le risuonano continuamente in testa e le sue capacità non sfuggono all’attenzione di chi la circonda. Ma il rapporto tra Valeria e la musica è sempre stato qualcosa di intimo, la sua valvola di sfogo e ancora di salvezza. Alla scuola media Gentile, dove inizia a frequentare corsi di musica, fa il primo passo oltre la cortina della timidezza e canta anche all’esame di terza media. Ma è all’Istituto tecnico economico Scarpellini che allo studio affianca le prime esibizioni con i suoi docenti che notano subito il suo talento e lo incanalano in diversi spettacoli. Il canto lo coltiva principalmente da sola, anche se già a 16 anni inizia a seguire qualche corso a Perugia, dove spicca subito la sua capacità di muoversi tra gli spartiti di diversi generi musicali con grande naturalezza.

La Quintana la porta sul palco dove in gara per il rione Ammanniti nel 2018 vince il Cantaquintaniere. Per Foligno è sempre in prima linea e canta in diverse occasioni come, tra le altre, il Paiper Festival, gli eventi de’ Le Ali della Mariposa, fino all’esibizione dell’estate scorsa per la finale di Miss Umbria. Non ancora diciottenne vince il Cantagiro Umbria e si aggiudica un premio anche all’edizione nazionale. Arriva tra i finalisti in lingua inglese a Una voce per L’Europa, al New York Canta sfiora la finale ed emerge anche al Tour Music Fest. Nel 2020 approda a Milano dove lo scorso anno inizia la Nam, nota scuola milanese. La sua voce spopola anche sul social Tik Tok, in cui nell’ultimo anno ha coinvolto la sorella minore Emma, cui la lega un profondo rapporto e a cui ha trasmesso l’amore per la musica. Proprio sul social lo scorso anno la nota la famosa dj Deborah De Luca, che la sceglie come voce per i suoi pezzi. Talento, grande versatilità e autentica passione l’hanno portata fino alla scuola più celebre d’Italia, dove adesso si giocherà la sua sfida più importante, ma con il sostegno della famiglia, degli amici e anche della sua amata città.

