Ficulle, carabiniere libero dal servizio insegue e arresta un ladro

Sono in attesa dell’udienza di convalida e del rito direttissimo, su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, le tre persone arrestate dopo aver rubato la borsa ad una donna mentre stava facendo la spesa al supermercato. Si tratta di due uomini e una donna, tutti e tre stranieri, di origini cubane e colombiane, di età compresa fra i 20 e i 30 anni, che nel pomeriggio di sabato 17 dicembre, a Ficulle, si sono impossessati della borsa. Prima che la malcapitata, vittima del furto, si rendesse conto di quanto avvenuto, erano già saliti a bordo di un'auto parcheggiata all’esterno del supermercato tentando la fuga. Per loro sfortuna, però, sul posto era presente anche un carabiniere libero dal servizio che, resosi conto di quanto avvenuto, è subito salito a bordo della propria auto e si è messo all'inseguimento dei malviventi. Questi, avendo capito di essere inseguiti, hanno cercato di seminarlo, tentando anche diverse manovre azzardate per far uscire di strada il militare dell’Arma e, al tempo stesso, di far perdere le proprie tracce.

Il carabiniere, tuttavia, senza mai perderli di vista, nel frattempo, ha allertato la centrale operativa del comando compagnia carabinieri di Orvieto per chiedere immediati rinforzi. I banditi, intanto, non riuscendo nel loro intento di fuga e trovandosi sempre più braccati, si sono visti costretti ad abbandonare il veicolo, cercando di guadagnare la fuga a piedi attraverso le zone di campagna tra i comuni di Ficulle e Fabro. Il militare non potendo continuare a bordo della propria auto, messa in sicurezza la zona, è sceso e ha proseguito l’inseguimento a piedi correndo nella direzione dei fuggitivi, fino a bloccarne uno nel fango.

In breve tempo gli altri due, che nel frattempo pensavano di averlo finalmente seminato, sono finiti nella rete del dispositivo costituito dall’Arma, che ha consentito di circondare la zona interessata dalle ricerche e, contestualmente, di bloccare qualsiasi via di fuga. Così facendo, il dispositivo dell’Arma, sviluppato grazie alla generosità e alla professionalità del carabiniere libero dal servizio, che nel frattempo aveva dato ai colleghi le giuste indicazioni per raggiungerlo, è riuscito ad individuare rapidamente anche i due ricercati e procedere così all’immediato arresto di tutti e tre. Su disposizione della Procura della Repubblica di Terni, gli arrestati sono stati trattenuti nei locali dell’Arma, in attesa dell’udienza di convalida e del processo per direttissima.

