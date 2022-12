Terni, disoccupata gratta e vince mezzo milione con un biglietto da 5 euro

20 dicembre 2022 a

Gratta e vince un biglietto da cinque euro e si porta a casa una maxi vincita da mezzo milione. La fortuna ha fatto tappa lunedì 19 dicembre al bar ricevitoria Due Tigli, in via Vanzetti, a Terni.

Una donna ha acquistato il biglietto del gratta e vinci Miliardario e, dopo la sorpresa iniziale, si è resa conto di aver vinto in un colpo solo 500 mila euro. Anche Riccardo Mancinelli, titolare della ricevitoria, non credeva ai propri occhi.

La donna, tra l’altro, ha raccontato che giorni fa aveva perso il lavoro. Tra qualche giorno riceverà la vincita che, vista l’entità, non può essere erogata direttamente nel punto vendita di Maratta. Il titolare della ricevitoria si è detto particolarmente soddisfatto visto che la sua cliente è disoccupata. Un bel modo, davvero, per concludere il 2022. Già in passato la dea bendata era passata dalle parti del bar Due Tigli, ma una vincita del genere non la ricordava nessuno.

