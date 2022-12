Umbria, danni da buche: ecco come ottenere il rimborso

20 dicembre 2022 a

L’asfalto che si sgretola come sciolto nell’acido e le buche che diventano una sorta di trappola per le auto. Si moltiplicano, in tutta l’Umbria, le segnalazioni di gomme spaccate e danni alla carrozzeria. “A Perugia, nella sola giornata di venerdì, dopo una notte di pioggia, un solo mezzo di soccorso stradale ha dovuto far fronte a 21 richieste di intervento - racconta Alessandro Petruzzi, presidente Federconsumatori Umbria - Una nostra assistita, proprietaria di una macchina appena acquistata, ha chiamato la concessionaria per la sostituzione dello pneumatico visto che era assicurata ma alle nove del mattino si è sentita rispondere che non ne avevano più disponibili”. Le spese da affrontare sono evidenti e il risarcimento, spesso, è una chimera. L’iter diventa più facile, però, se informati su come comportarsi.

“Partiamo dalla constatazione che il risarcimento è un diritto sancito dal codice civile - evidenzia Petruzzi - in quanto si tratta di un danno causato da omessa custodia, nel caso specifico della strada”. Cosa fare, dunque? In primo luogo raccogliere le prove del sinistro. “E’ prioritario fotografare, anche con il cellulare, la buca e il danno che ha riportato l’automobile - spiega Petruzzi - Importante pure chiamare le forze dell’ordine per rilevare il sinistro anche se nella maggior parte dei casi ci si sente rispondere che sono impossibilitate a intervenire”. Ancora. Se ci sono, è bene raccogliere le testimonianze di coloro che hanno assistito all’evento, annotandosi nome, cognome e numero telefonico in maniera tale da poterli eventualmente ricontattare. Nel caso di lesioni personali è bene conservare il referto del pronto soccorso o del medico di famiglia e segnalare l’incidente alla compagnia assicurativa anche se non copre questo tipo di sinistri.

“E’ importante documentare tutte le spese sostenute - rimarca ancora Petruzzi - dal soccorso stradale se richiesto al gommista o meccanico intervenuto a seconda del danno rilevato. Tutta la documentazione va poi inviata all’Ente proposto. Il Comune di Perugia, nel suo sito internet, mette a disposizione anche un modulo da compilare per semplificare la procedura. Purtroppo, di solito, ottenere il risarcimento è complicato”. Responsabilità difficili da dimostrare, tempistiche e procedure che spesso scoraggiano ad andare avanti. “Noi siamo comunque convinti che ottenere il rimborso del danno subìto sia un sacrosanto diritto - evidenzia Petruzzi - per questo forniamo puntuale assistenza. Sono tantissimi i casi che stiamo seguendo”. Rispettare i consigli sopra elencati aiuta a rendere tutto più semplice.

