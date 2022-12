All'Istituto Sigismondi riconoscimenti internazionali con il Cambridge

19 dicembre 2022 a

Anche quest’anno l’Istituto Superiore Sigismondi è stato accreditato come ente erogatore di formazione Inglese Cambridge, nonché certificatore degli esami di vari livelli dal B1 al C1. Già lo scorso anno numerosi sono stati i ragazzi che hanno ottenuto il livello B1 e B2 nella classe terza e il livello C1 nella quinta liceo, conseguendo la certificazione con il massimo dei voti. L’attenzione che l’intera scuola pone sull’apprendimento delle lingue viene sviluppata anche in un percorso di approfondimento linguistico, svolto al Sigismondi con cadenza settimanale, gratuito per le famiglie e propedeutico alle certificazioni Trinity.

Questo consente agli studenti del Liceo e dell’Istituto Tecnico di migliorare le proprie competenze in Inglese, anche al fine di impiegarle poi nei contesti immersivi delle molteplici mobilità Erasmus+ svolte all’estero. Gli allievi del Sigismondi hanno, infine, l’ulteriore possibilità di frequentare un corso Pon alla presenza di due docenti di lingua inglese e, a partire da Febbraio 2023, riprenderanno le lezioni di approfondimento linguistico volto al conseguimento delle certificazioni Cambridge di livello B2 e C1. All’Istituto Superiore di Nocera Umbra, gli esami Cambridge già da questo anno scolastico si sono svolti in presenza, grazie agli esaminatori che si sono recati a scuola, agevolando così gli studenti che non sono dovuti andare nei vari centri umbri.

Per il conseguimento della certificazione, la scuola ha fornito un contributo alle famiglie e anche in questo anno scolastico ci si propone di compartecipare ai costi che i ragazzi devono sostenere per accedere agli esami. Il Dirigente Scolastico Leano Garofoletti sottolinea l'attenzione che l’Istituto pone nei confronti dello studio e dell’approfondimento della lingua inglese, per consentire agli studenti del triennio del liceo delle Scienze Umane e dell’Istituto Tecnico Industriale di conseguire certificazioni di livelli elevati, riconosciute nelle Università italiane e internazionali e contribuire a sostenere i ragazzi nella costruzione di un futuro più ricco di opportunità. “ La particolarità del percorso Cambridge sta proprio nel fatto che di utilizzare l’inglese come lingua trasversale alle altre discipline; questo permette agli studenti di sviluppare competenze integrate e flessibili, in un’ottica sempre più europea e multiculturale” afferma la professoressa Laura Bargagna.

