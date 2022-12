Ex colonnello tedesco arrestato a Perugia per terrorismo verrà estradato in Germania

Fra. Mar. 19 dicembre 2022 a

Verrà estradato in Germania l'ex colonnello dell'esercito tedesco, Maximilian Eder, arrestato a Perugia il 1 dicembre scorso dalla Digos della questura su mandato di arresto europeo. Lo ha deciso la Corte d'Appello di Perugia su richiesta della Procura generale. L'ex ufficiale dei reparti speciali dell'esercito ha preso la parola in udienza sostenendo di essere un perseguitato politico a causa delle sue idee.

Le autorità tedesche lo accusano di aver fatto parte di un'organizzazione eversiva di estrema destra che puntava a sovvertire l'ordine democratico anche con l'uso di azioni violente quali l'assalto al parlamento tedesco.

Resta ancora avvolto da mistero il motivo della sua permanenza per una settimana in un hotel di Ponte San Giovanni. La magistratura perugina sta svolgendo accertamenti in tal senso. Anche nell'udienza di oggi ha detto di essere arrivato in Italia sbarcando ad Ancona dopo aver soggiornato a Spalato e di aver soggiornato a Perugia sulla via del ritorno in Germania.

