Covid, in Umbria diminuiscono i nuovi casi, ma aumentano i ricoveri

In Umbria passo indietro del Covid, almeno stando ai dati della Fondazione Gimbe relativi alla settimana dal 9 al 15 dicembre. I nuovi casi per 100mila abitanti sono 323.1. Ben 65.5 in meno rispetto alla settimana precedente. Una percentuale del 16.9%. Nella precedente rilevazione lo stesso parametro aveva fatto registrare un + 3.5%. Aumentano i ricoverati: +2.7% su base settimanale. Sono 243 e sette i posti occupati nelle terapie intensive (+4.3%). Il tasso di copertura con la quarta dose di vaccino è più basso di quello nazionale: 22.6% contro il 28.4%.

In Italia cento morti al giorno. Calano i nuovi casi, ma i ricoverati sono oltre 9mila

