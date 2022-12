Terni, torna la Corsetta di Natale. I partecipanti dovranno vestirsi di rosso

19 dicembre 2022 a

Ogni mattina del 25 dicembre, da 14 anni a questa parte, si disputa a Terni la Corsetta di Natale. Decine di ternani amanti dello sport si ritrovano davanti al cancello del camposcuola Casagrande per fare il giro di Terni: ovviamente vestiti di rosso. Questa iniziativa è nata prima con il passaparola e poi con la promozione sulle pagine Facebook. E anche quest'anno c'è la pagina Corsetta di Natale 2022 che darà tutte informazioni dettagliate.

"Da 14 anni c'è la Corsetta di Natale - spiegano gli organizzatori, Marco Bernaschi e Ismaele Cocciolo - alle ore 10 davanti al cancello del camposcuola in via Atleti Azzurri d’Italia 1. La partecipazione è gratuita, chiediamo di indossare un capo rosso e di lasciare a casa la maglia della propria società sportiva. Si corre tutti insieme solo per il piacere di farlo perchè la corsa unisce e non divide e per dispensare auguri alle persone che incontriamo per la città. Il percorso è esclusivamente cittadino di 7,5 chilometri eseguito a bassa velocità per permettere a tutti di rimanere in gruppo".

In questi giorni sono tante le iniziative organizzate in vista del Natale. Oltre alla tradizionale maxi stella di Miranda, che illumina dall’alto la Conca ternana, tutta la città è in festa con addobbi, luminarie artistiche, il mercatino delle strenne e le proiezioni sui palazzi storici. Tanti modo per valorizzare il centro cittadino. E poi ci sono i presepi e le altre iniziativa di carattere più strettamente religioso che andranno avanti sino all’Epifania. Da segnalare che lunedì 19 dicembre alle ore 18 nel salone della Curia, il vescovo Soddu incontrerà i responsabili e delegati delle associazioni, dei gruppi e dei movimenti ecclesiali per condividere un momento di preparazione al Natale e per uno scambio augurale. Martedì 20 dicembre alle ore 11.30 il vescovo presiederà in cattedrale la celebrazione prenatalizia per i dipendenti della Cosp Tecno Service. Mercoledì 21 dicembre alle ore 11 il presule presiederà la celebrazione prenatalizia per i dipendenti della Asm Terni nella sede dell’azienda.

