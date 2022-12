Narni, gatto nel presepe al posto di Gesù Bambino. Scoppia la polemica

19 dicembre 2022 a

a

a

Polemiche a Narni per un gattino che ha trovato posto nella mangiatoia del presepe monumentale del duomo. Il micio, per ripararsi dal freddo e dalla pioggia battente, giorni fa si è messo a dormire nel giaciglio dove la notte di Natale viene collocata la statua di Gesù Bambino. Un ospite inatteso che non poteva passare inosservato. Tanto che le foto curiose del gatto nel presepe sono subito diventate virali sui social network.

Riaccesa la maxi stella cometa di Miranda per le feste di Natale

L'assessore comunale del M5s, Luca Tramini, ha postato sul suo profilo Facebook una foto del gattino tra la Madonna e San Giuseppe e in pochi istanti hanno preso il via le polemiche. "Perchè Narni è differente", ha scritto Luca Tramini su Fb. Anche il gattino "ha trovato, giustamente, un posticino caldo e comodo". E si è subito aperto un caso politico.

Stop alle luminarie di Natale in centro e allo Scalo per la crisi

Servizio in aggiornamento.

Rubata dal presepe di vicolo Belvedere la statua di Gesù Bambino. Vandali in azione anche allo Scalo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.