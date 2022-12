Umbria, dall'alimentari all'energia la stangata per le famiglie

Sabrina Busiri Vici 19 dicembre 2022 a

a

a

Nell’ultima rilevazione Istat - fatta nel mese di novembre - l’Umbria risulta tra le cinque regioni d’Italia con maggiori rincari. Una famiglia spenderà in media 2.824 euro in più rispetto all’anno precedente. Davanti all’Umbria ci sono Trentino Alto adige (3.066); Emilia Romagna (2.949); Lombardia (2910) e Liguria (2.827).

Aumento costi dei trasporti, rischio tagli da 3 milioni di chilometri



Ma andiamo alle singole voci, confrontando da un anno all’altro l’andamento dei prezzi settore per settore. Gli aumenti prendono come riferimento il mese di ottobre (2022 su 2021). Dai dati elaborati dall’Unione nazionale consumatori (Unc) l’Umbria registra in costo della vita un 12,7% in più (11,8% è la media italiana) con la provincia di Perugia al 13,1%; mentre quella di Terni al 12,3%. A riportare le percentuali più alte di incremento è senz’altro la voce energia elettrica, gas e altri combustibili. Nel territorio umbro in questo caso è stato rilevato un aumento del 162,8%, ben superiore alla media italiana che si ferma al 135%. Anche in questo caso Perugia registra il costo più elevato 163,8% rispetto a Terni a 160,7%. Nell’elaborazione dell’Unc al secondo posto per aumenti ci sono le voci di acqua e gas: in un anno le utenze sono impennate al 62,1% (57% media italiana). In questo caso è Terni ad avere gli aumenti leggermente superiori (62,8%) su Perugia (61,8%).Pesante per le famiglie anche il rincaro sui prezzi dei servizi di trasporto: in Umbria siamo al +12,8% (16,7% media italiana). Mentre i trasporti aumentano del 7,7%.

Natale, stangata sui panettoni artigianali: prezzi su del 16%



Gli alimentari in regione sono al +15,4% (13,8% media italiana).Anche andare al ristorante è più caro: i prezzi nel menu sono lievitati intorno al 7%, ci si avvicina all'8% nella provincia di Perugia, rispetto a una media nazionale del 6,5%.

Va meglio nel settore abbigliamento e calzature: siamo al 3,1% in un più, in linea con la media nazionale. In questo caso Terni mostra un contenimento sostanzioso registrando soltanto un +1,4%. Da segnalare, invece, l’incremento raggiunto nella provincia di Perugia alla voce mobili e arredi: +19,4% con Terni che abbassa la media regionale e regista un +9,7%. Per giornali, libri e cartolibreria siamo al 4,8% di aumento dei prezzi, sempre rispetto a un anno fa. Anche in questo caso l’Umbria si allinea alla media nazionale. Imposta una stretta anche nel settore delle vacanze, dettata soprattutto dall'aumento del costo dei voli: 40% per quelli nazionale e fino al 113,2% per gli internazionali.

Anche il brindisi è amaro: c’è da sapere che se vogliamo brindare con uno spumante o pensiamo di regalarlo dovremo sborsare il 6,7% in più.

Schiacciati dal caro bollette, costretti a chiudere il locale

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.