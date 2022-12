Narni, nasce il Monopoli in chiave locale. E la città si mette in gioco

19 dicembre 2022 a

Sulla base del famoso gioco, bambini e adulti saranno coinvolti in un tabellone formato dalle vie cittadine dove saranno coinvolti in diverse sfide. I partecipanti avranno la possibilità di giocare con la città di Narni, attraverso prove che andranno dai giochi classici dei nonni, passando per una sala giochi anni ’80 ed arrivare a una vera lotta con Spade Laser tra Jedi e Sith. Superate le prove e acquisiti degli “special”, i partecipanti potranno accedere a un altro modo di giocare, l’arrampicata indoor in una cisterna medievale, NarniAdventures, che si trova nel celebre lacus di piazza Garbaldi. Ci sarà anche uno spin off della festa dedicata al patrono San Giovenale con la Corsa all’Anello Kid.

Si inizierà, come nel gioco Monopoli, dal via, dove ci sarà Mister Narniopoly che consegnerà le mappe, disegnate in edizione limitata dal celebre fumettista di Zagor Mauro Laurenti, e darà la possibilità di far decidere ai partecipanti da dove cominciare. “Ci sarà la sezione Giochi Antichi che - spiegano le dieci associazioni organizzatrici - comprenderà i giochi dei nostri genitori, quelli da tavolo con pedine, dadi e tessere, il Subbuteo per calciare i rigori come allo stadio, Spade Laser, come quelle degli Jedi e dei Sith, l’Arcade anni ’80, una sala giochi dove ci sarà Pac Man e moltri altri personaggi, la Corsa all’Anello Kid, che permetterà ai bambini di centrare l’anello come sanno fare i grandi e lo special Arrampicata Indoor per accedere alla cisterna medievale con una parete attrezzata”. Durante lo svolgimento del gioco, quando i partecipanti avranno bisogno di energia troveranno la Strega di Ghiaccio con i Lokum e poi ci sarà il bar per ritirare una fetta della torta della Signora Castoro. Per maggiori informazioni e prenotazioni (attraverso la compilazione di un form dove sono spiegate tutte le regole ed i requisiti per giocare) chiamare il numero 327-5448487 o consulare la pagina Facebook narniexperience.

