Antonella Roccuzzo, chi è la moglie di Leo Messi: la Pocahontas argentina. E un impero da 35 milioni l'anno

Leo Messi non solo campione in campo, ma anche nella vita privata. Dal primo luglio 2017 è sposato con Antonella Roccuzzo. I due si erano fidanzati ufficialmente nove anni prima. Classica favola: la conosceva da quando aveva cinque anni, cugina del suo migliore amico. In patria è considerata la sosia di Pocahontas, protagonista del celebre cartone Disney. Anche lei è nativa di Rosario, figlia di un imprenditore. Le sue origini, però, sono calabresi. Leo e Antonella hanno tre figli: Thiago, Mateo e Ciro. Una famiglia molto unita. Un esempio su tutti. Durante i mondiali del 2018 Antonella doveva trascorrere l'estate in Argentina, ma quando ha visto che il marito faticava a concentrarsi, è volata in Russia e La Pulce ha ripreso a segnare e giocare bene. Un altro esempio? Secondo alcune fonti Messi era deciso a lasciare la nazionale argentina e sarebbe stata proprio la moglie a convincerlo di non mollare. Evidentemente ha avuto ragione. Una curiosità. lei inizialmente voleva specializzarsi come odontoiatra, poi ha scelto di essere testimonial di alcune aziende, come l'argentina Sarkany. Ancora una: come mai il terzo figlio si chiama Ciro? Non è in onore di Napoli. Leo e Antonella sono appassionati di Horacio Demián Pertusi, front-man della storica band argentina Attaque 77, conosciuto proprio come Ciro. Grazie ai suoi guadagni da campione, Leo Messi ha costruito un vero e proprio impero. Al Paris Saint Germain incassa 35 milioni di euro più bonus provenienti dalla sua immagine.

