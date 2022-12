Umbria, per ogni bambino ci sono sette anziani. Persi 6.640 residenti in un anno

Alessandro Antonini 19 dicembre 2022 a

La media di anziani per ogni residente sotto i sei anni di età in Italia è di 5,4. In Umbria aumenta di oltre due punti. Anche il rapporto In Umbria per ogni bambino residente ci sono circa sette over 65. Per la precisione 6,6. E’ quanto emerge dall’ultima indagine Istat (dati 2021) che colloca l’Umbria nella top cinque delle regioni con l’indice di invecchiamento più alto ...

tra la percentuale di popolazione di 65 anni e più e quella di 0-14 anni è molto al di sopra del dato dello Stivale: 222,8 nel cuore verde, 187,6 in Italia. Regione quinta dopo Liguria, Sardegna, Molise e Friuli Venezia Giulia.

In Umbria popolazione sempre più anziana. Calano i residenti, aumentano gli stranieri



La popolazione censita è scesa nella regione scendendo a 858.812 abitanti, che significa -6.640 residenti rispetto all’anno precedente. In calo anche gli stranieri, a quota 89.663. C’è un gap nei dodici mesi di 2.874 persone. Ma l’istituto nazionale di statistiche getta anche uno sguardo nel futuro. Un futuro nero per l’Umbria. Le previsioni demografiche di Istat, che si spingono fino al 2070, prefigurano un ulteriore impoverimento della popolazione italiana, che continuerà inesorabilmente a scendere. E’ quanto riportato anche nel Defr, il documento di economia e finanza regionale. La stima per il 2070 vede la regione Umbria popolata da poco più di 660mila persone, una diminuzione, rispetto al dato attuale, di quasi 200mila unità (-23%). L’erosione riguarderebbe anche Centro e Italia che perderebbero rispettivamente - dal 2022 al 2070 - il 17% e il 19% della popolazione.

La popolazione dell'Umbria cala ancora, l'Istat: in un anno persi 4.713 residenti

Ad oggi in Umbria i giovani sotto i 25 anni sono quasi il 26% dei residenti, gli over 60 rappresentano oltre il 33% (in Italia rispettivamente il 28% e il 31%). L’Umbria, analogamente alle regioni del Centro e all’intero Paese, ha da tempo superato il “punto di non ritorno demografico”, che si ha quando la percentuale di ultrasessantenni risulta pari o superiore al 30% del totale della popolazione. Questa soglia critica è stata superata dal cuore verde nel 2011, dieci anni prima della media nazionale.

Le regioni del Centro l’hanno traguardata nel 2019.

