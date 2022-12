"T'ammazzo, non meriti di stare in compagnia": nuove registrazioni sui disabili maltrattati al Forabosco di Perugia

Alessandro Antonini 19 dicembre 2022 a

“Io t’ammazzo... dai fastidio, capito? Dai fastidio agli altri, vattene di là, vattene di là, manco in compagnia ti meriti di stare, vai di là, vai di là”. E’ la registrazione audio video del 25 novembre scorso: l’operatore - uno dei tre arrestati per maltrattamenti e lesioni su disabili al centro diurno Forabosco - che si è rivolto così nei confronti di uno dei ospiti autistici vessati, vedendo che quest’ultimo non si alza dalla sedia, si avvicina, lo afferra per un braccio dicendo “Alzati, vai di là”. Poco prima aveva colpito con violenza alla schiena un altro assistito perché aveva i pantaloni bagnati. “Alzati, alzati, chi t’è mort...”. E gli afferra le dita della mano piegandole all’indietro. Violenze quotidiane, registrare dai carabinieri del Nas dopo la denuncia della famiglia di un ragazzo che era stato trovato con le parti intime tumefatte. E altri che hanno riscontrato lividi in varie parti del corpo dei familiari. Oltre ai tre indagati per maltrattamenti, c’erano anche altri operatori che secondo la Procura assistevano e non intervenivano.

Ci sarebbero altri quattro indagati per omissione. Violenze fisiche - calci, pugni, schiaffi - e morali. E ancora: insulti, umiliazioni e punizioni come l’obbligo di stare in piedi o seduti per molto tempo. Per il Gip, che ha disposto le misure cautelari si tratta, stando ai filmati prodotti dal Nas su delega della Procura di Perugia, di “condotte che esulano da qualsivoglia finalità di contenimento o di rieducazione essendo frutto di violenza gratuita e continue denigrazioni delle persone offese da parte di soggetti che, invece, quali operatori della struttura che si è assunta il compito di assistere gli utenti con disabilità, hanno il ruolo e la funzione di cura e assistenza verso gli utenti della stessa”.

Un clima definito dal giudice “vessatorio” per dei “gesti del tutto innocui” da parte degli ospiti. Gesti derivanti nella maggior parte dei casi “dall’impossibilità di compiere i gesti quotidiani della vita a causa della loro disabilità”, conclude il Gip.

