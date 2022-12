Din Don 5 - Bianco Natale, stasera in tv 18 dicembre film su Italia 1. La trama

18 dicembre 2022 a

Din Don 5 - Bianco Natale. E' il titolo del film in programma stasera in tv, domenica 18 dicembre, su Italia 1, inizio alle 21.20. Commedia natalizia del 2021, produzione italiana, regia di Paolo Geremei. Nel cast Enzo Salvi, Maurizio Mattioli e Crisula Stafida. Nuove avventure di Don Donato. Ormai cardinale, è richiamato da Roma per assistere allo zio vescovo che ha bisogno di continue cure. Sarà un periodo molto particolare.

