Terni, disabile raccoglie polpetta avvelenata. Transennato il parco

Tragedia sfiorata al parco di via delle Palme, a Terni, dove nel corso della mattinata di sabato 17 dicembre un ragazzo disabile ha rischiato di ingerire una polpetta avvelenata trovata sull’erba. E dopo l’episodio la guardia nazionale ambientale fa sapere che presenterà una denuncia contro ignoti. Nel frattempo i giardini pubblici sono stati transennati per motivi di sicurezza. A dare l’allarme era stata la sorella del 15enne ternano. Quest’ultimo si era seduto a terra per sistemare il tutore che gli consente di camminare.

A un certo punto ha raccolto un’esca avvelenata lasciata da qualcuno nei giardini che si trovano tra Gabelletta di Cesi e Campitello. Ma la sorella l’ha fermato prima che potesse portare alla bocca la polpetta killer. Pare che all’interno ci fosse della carne mista a veleno per lumache. Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine insieme all’Usl Umbria 2. E' stato eseguito un accurato sopralluogo e sono state prelevate alcune polpette sospette che sono state inviate in laboratorio per accertarne con più esattezza il contenuto.

Nel frattempo l’area verde (nella foto), molto frequentata da bambini e famiglie, è stata chiusa in attesa di portare a termine le verifiche previste. “Chi semina veleno per fare del male agli animali con il rischio di creare un danno anche ai bambini - affermano Alberto Raggi e Niccolò Francesconi, della guardia nazionale ambientale - non può rimanere impunito. E il fatto di via delle Palme purtroppo non è isolato. Ci rivolgiamo ancora una volta all'amministrazione comunale e al sindaco Leonardo Latini affinchè mettano in campo azioni concrete per arginare questi fenomeni e perseguire i responsabili. La guardia nazionale ambientale, qualora vengano identificati gli autori di questi gesti criminali, annuncia che si costituirà parte civile e invita il Comune di Terni a fare altrettanto. Siamo disponibili a mettere a disposizione della collettività il nostro know how per collaborare per la giustizia e la legalità”.

