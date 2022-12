Umbria, troppe buche sulle strade: non prendeteci in giro con questi cartelli

Sergio Casagrande 18 dicembre 2022 a

a

a

C’è un brutto vizio che hanno le amministrazioni pubbliche quando si sentono contestare che le strade subordinate alla loro manutenzione diventano pericolose. Ed è quello di ricorrere immediatamente all’uso di segnali stradali che spesso rasentano il ridicolo. E poi, magari, se c’è voglia, tempo e – dicono – pure denaro sufficiente, si elimina il vero problema.

Quelli che si stanno moltiplicando negli ultimi giorni nelle città umbre, Perugia in primis ma non è l’unica, sono cartelli con ì limiti di velocità generalmente fissati a 30 chilometri orari, ma ne sono comparsi perfino con 20 e 10. Hanno del ridicolo perché spuntano nelle vicinanze di buche e voragini su strade ridotte a groviera spesso non da oggi. E tutti sanno che non vengono messi lì per rendere le strade più sicure o per avvertire che ci saranno anche controlli della velocità per punire i trasgressori. Ma spuntano come funghi solo e perché intendono tutelare l’ente che ve li colloca da eventuali grane, a cominciare dalle richieste di risarcimento per danni che possono essere avanzate dagli automobilisti e non solo. Con questo non vogliamo dire che siamo contrari ai 30 orari, soprattutto se imposti nei centri abitati e lungo le strade più trafficate dai pedoni.

Abbiamo già elogiato, in merito, quei sindaci - come quelli di Perugia, Foligno e Narni - che si sono detti disponibili a creare o ad ampliare le zone 30. Ma siamo contrari ai 30 orari e ai divieti di qualsiasi sorta improvvisati e imposti solo per far sapere - alle assicurazioni, agli avvocati ed eventualmente, anche ai magistrati - che qualcosa si fa e si è fatto. E, se qualcuno lamenta qualche danno, vengono spesso utilizzati come un invito a esaminare prima la possibilità della colpa dell’automobilista, del motociclista, dello scooterista e del ciclista sostenendo che, se avessero rispettato alla cifra il limite, avrebbero potuto evitare la buca. Anche se questa è profonda come un pozzo e larga come il cratere provocato da un colpo di mortaio. E anche se nessuno si sbriga a tapparla quella stramaledetta buca.

P.S. - Un discorsetto lo meriterebbe anche la E45. Ma la vignetta di Pino che pubblichiamo qui in alto crediamo sia sufficiente per una sintesi senza altre parole.

Sergio Casagrande

[email protected]

Twitter: @essecia

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.