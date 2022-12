Verissimo, domenica 18 dicembre. Ecco perché non va in onda

18 dicembre 2022 a

Verissimo oggi domenica 18 dicembre. Perché non va in onda su Canale 5 il programma condotto da Silvia Toffanin, nonostante un 2022 denso di successi? Nessuna bocciatura, ovviamente. Il talk si ferma per il periodo delle feste di Natale. La scelta ha lasciato i telespettatori spiazzati, visto che negli ultimi anni non c'era stata alcuna pausa. E' pur vero che oggi alle ore 16 è in programma la finale dei campionati del mondo di calcio e difficilmente Verissimo avrebbe potuto ottenere un alto seguito di telespettatori. Evidentemente i produttori hanno deciso di soprassedere e rinviare il ritorno sugli schermi al prossimo anno. Al posto della puntata, oggi 18 dicembre, andrà in onda il film Ti va di ballare con Antonio Banderas. Le ferie natalizie di Verissimo sono scattate già ieri, sabato 17 dicembre. Al posto della puntata è andato in onda un mix di vecchie interviste.

