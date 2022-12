Roberto Bolle, chi è il suo compagno Daniel Lee. La carriera, gli amori, l'età

18 dicembre 2022 a

Roberto Bolle ancora una volta sarà il protagonista Danza con me, il programma Rai del primo giorno dell'anno. Stasera, domenica 18 dicembre, sarà ospite di Che tempo che fa. A Fabio Fazio racconterà le ultime novità della sua vita personale e professionale. Bolle è uno dei ballerini più celebri al mondo. Nato a Casale Monferrato, 47 anni, nella sua carriera ha danzato ovunque, tra l'altro per la Regina d'Inghilterra, Elisabetta II, e per Vladimir Putin, presidente della Federazione Russa. Si è esibito con le maggiori ballerine di sempre, tra cui Carla Fracci. Insomma Bolle è una vera e propria star che ha avvicinato tante persone alla danza classica, anche grazie alle sue apparizioni in tv. La carriera è iniziata molto presto, all’età di dodici anni è entrato alla scuola di ballo dell’Accademia Teatro alla Scala. A soli 15 anni Rudolf Nureyev lo ha notato e lo ha voluto per il ruolo di Tadzio nell’opera Morte a Venezia: una scelta di vita che lo ha portato all’apice del suo settore, ma che ha compiuto non senza sacrifici. E la vita sentimentale? Nell’autunno del 2015, Roberto Bolle è stato immortalato con Antonio Spagnolo, il chirurgo di Selfie, paparazzati insieme dal settimanale Chi, che pubblicò delle immagini di loro, in motorino, intenti a darsi un bacio. In seguito, fu proprio il dottor Spagnolo a definire Roberto Bolle il suo fidanzato: “Quello che c’è stato tra me e Roberto è sotto gli occhi di tutti. Lo avete visto e non c’è niente di male, niente di cui vergognarsi. Il nostro è stato un bell’inizio, ma è andato a morire da solo", ha raccontato il dottore in una vecchia intervista a Oggi. Nel giugno 2020, invece, è stato paparazzato dai fotografi del settimanale Chi mentre in compagnia di un uomo misterioso, il designer di moda olandese Daniel Lee, mentre era a Venezia per un week end romantico. Daniel Lee - stilista e direttore creativo del brand Bottega Veneta - è considerato il suo attuale compagno.

