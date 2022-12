Narni, il teatro Manini diventa Christmas Village con una pista di pattinaggio sul palcoscenico

Chiara Rossi 18 dicembre 2022 a

a

a

Un villaggio di Natale per adulti e bambini all’interno del teatro comunale, addirittura con una pista di pattinaggio al suo interno. E’ questa l’originale idea che arriva dai direttori artistici del teatro Manini di Narni, in provincia di Terni, Davide Sacco e Francesco Montanari, coadiuvati dall’immancabile estro di Ilaria Ceci.

Oltre 50 partecipanti hanno "occupato" giorno e notte il Teatro Manini

Nel pomeriggio di sabato 17 dicembre 2022 è stato inaugurato il “Manini Christmas Village”, “un luogo – spiegano dal teatro Manini, rivolgendosi a tutti coloro che vorranno usufruire degli spazi - dove trascorrere le vostre giornate e le vostre serate, dove far giocare i vostri figli, dove fare acquistare i vostri regali, dove immergervi totalmente nell'atmosfera natalizia. Tantissime attività e sorprese per grandi e piccini vi aspettano”.

All’interno del villaggio natalizio è stata allestita una pista di pattinaggio sul ghiaccio sotto i riflettori del palco, al caldo ed al riparo dalla pioggia. Il palcoscenico, insomma, ha cambiato veste, diventando un luogo di gioco.

I bambini avranno la possibilità di divertirsi nella grotta degli gnomi, nel regno delle caramelle e nell’officina creativa di Babbo Natale, tre ambienti pensati per i più piccoli, nella magia del Natale. Nella platea del teatro è stato allestito un mercatino natalizio dove poter trovare molte idee regalo e prodotti del territorio, a chilometro zero.

Giorno e notte al Teatro Manini: si potrà recitare e dormire in tenda sul palcoscenico

Allo Smac, Sala Misciano Art Club, come di consueto ci sarà musica dal vivo e servizio bar per tutto il periodo delle festività. Il Manini Christmas Village sarà aperto tutti i giorni dalle 10 a mezzanotte.

“Vi aspettiamo – concludono dal teatro - per creare nuovi ricordi e riappropriarci degli spazi comuni con il calore nostalgico di quel Natale che ognuno di noi ha nel cuore”. In occasione dell’inaugurazione, sabato pomeriggio, è stato presentato anche lo spettacolo itinerante “Canto di Natale”, tra le ambientazioni che sono state allestite per il Natale. Lo spettacolo verrà ripetuto durante le festività.

Allo Smac, si è tenuta invece la presentazione del tradizionale ‘Calendario Narnese’ del maestro Mauro Laurenti.

Video su questo argomento Montanari e Guanciale, prima nazionale al Manini: "Questo teatro è un gioiello" - Video Cesare Antonini

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.