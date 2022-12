Terni, Bandecchi presentò una lista alle elezioni amministrative di Roma: ottenne lo 0,19%

Giorgio Palenga 18 dicembre 2022 a

Martedì 20 dicembre 2022, alle 17, all’hotel Michelangelo di Terni, Stefano Bandecchi incontrerà per la prima volta la cittadinanza nella sua nuova veste di candidato sindaco al Comune di Terni.

Dopo non aver evitato bagni di folla come patron della Ternana nel bene e… nel male (ricordiamo un acceso confronto con la tifoseria davanti alla curva nel periodo della retrocessione dalla B alla C), il vulcanico imprenditore livornese chiede ora alla cittadinanza che vuole guidare da sindaco di dare indicazioni e/o ascoltare le sue proposte per il rilancio di una città che, a quanto ha dichiarato, è stata finora male amministrata. Da chi c’è adesso come da chi c’era prima.

Bandecchi e la candidatura a sindaco: "Chi governa inadeguato, peggio chi c'era prima"

Ma per Bandecchi il tentativo di provare ad amministrare un Comune non è una novità assoluta, anche se il precedente del quale vi diamo conto non lo vide esporsi in prima persona, ovvero da candidato. Stiamo parlando dell’anno 2013 quando il presidente dell’università Cusano fu fautore di una lista civica che corse alle elezioni amministrative di Roma, per il Campidoglio.

Bandecchi aveva infatti fondato un paio di anni prima una formazione politica che decise di far partecipare alle amministrative capitoline, il Movimento Unione Italiano. Proponendo ai romani come primo cittadino uno dei suoi più stretti collaboratori, ovvero Stefano Ranucci, divenuto poi presidente della Ternana nei primi anni dell’acquisizione della società rossoverde.

Il primo problema emerse alla fine della presentazione delle liste di quella tornata amministrativa che, a Roma, vide la bellezza di 22 candidati sindaco. Ranucci sarebbe stato il 23esimo. Movimento Unione Italiano, e quindi Bandecchi, decise così di appoggiare il sindaco uscente, Gianni Alemanno (centrodestra) che doveva guardarsi in particolare da Ignazio Marino (centrosinistra). Ed in effetti furono loro due a giungere al ballottaggio, con Marino che prevalse.

Bandecchi scende in campo e si candida a sindaco con il suo partito

Movimento Unione Italiano propose in lista anche qualche nome noto, come la criminologa Roberta Bruzzone. Quanto all’esito delle urne potremo dire che… non fu un trionfo. La lista di Bandecchi ottenne infatti 2.036 voti, pari allo 0,19%, con Ranucci (capolista) che si fermò a 287 preferenze e Bruzzone appena a 39.

Da segnalare infine che Bandecchi in prima persona aveva provato a candidarsi alle regionali, sempre del Lazio, qualche anno prima, nel 2005, nella lista di Forza Italia. L’imprenditore portò a casa 540 voti, pochi per uno scranno alla Pisana, visto che l’ultimo dei sette consiglieri berlusconiani ad essere eletto ne ottenne 9.022.

