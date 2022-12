Terni. PalaTerni, lavori conclusi entro giugno e costi lievitati: 22 milioni

Giorgio Palenga 18 dicembre 2022 a

L’obiettivo è rispettare, senza ulteriori ritardi, il nuovo cronoprogramma, formalizzato dall’impresa costruttrice – la Salc dell’imprenditore Salini – fissandolo al prossimo giugno 2023, dopo precisa richiesta del Comune di Terni che a sua volta era stato sollecitato dalla Fondazione Carit.

Nel cantiere del PalaTerni si lavora alacremente per accelerare il più possibile i tempi, dopo che il Covid prima e la guerra in Ucraina poi hanno creato non pochi problemi alla consegna dei materiali, dilatando quindi fisiologicamente i tempi di costruzione. Problemi che poi si sono riverberati anche sui costi finali, visto che i 18 milioni ipotizzati all’inizio non basteranno più: il saldo finale delle spese dovrebbe sfiorare addirittura i 22 milioni.

“Stiamo rispettando la tempistica che ci siamo dati – spiega il project manager di tutta l’area, l’architetto Sergio Anibaldi – ed abbiamo ultimato la copertura sia del palasport che della palestra attigua, quella che potrà fungere anche come spazio per ospitare il palcoscenico di eventuali grandi eventi di spettacolo”.

A quanto fa sapere ancora il progettista, si sta procedendo in questa fase al montaggio della prefabbricazione degli spalti, con relativi pilastri, il che fa ritenere che i posti dove ci si sederà saranno di fatto pronti per la fine di gennaio 2023. Contemporaneamente verranno avviate anche le opere di urbanizzazione esterna, in particolare i parcheggi, che sono di competenza del costruttore. Per quanto riguarda la parte di carpenteria e le altre attività diverse dalla fase di costruzione, Anibaldi spiega che ne è stata appaltata la quasi totalità, nell’ordine dell’85%.

Ci riferiamo a lavori di tamponatura, di allestimento degli infissi, quindi della chiusura dell’involucro. “Impegnate nel cantiere da esterni – chiarisce ancora Anibaldi, sollecitato sull’argomento – sono tutte ditte o della provincia di Terni o al massimo umbre. Che si aggiungono alla mano d’opera locale che ha lavorato e sta lavorando per l’impresa costruttrice”.

A giugno 2023, quindi, il PalaTerni verrà consegnato “chiavi in mano” al nuovo gestore che sarà il patron della Ternana e candidato sindaco Stefano Bandecchi. Il quale, a quanto dichiarato direttamente al Corriere nel lungo colloquio della scorsa settimana, ha già formato una sua struttura interna per studiare come valorizzare al massimo il palazzetto, per l’affidamento del quale dovrà comunque esserci un passaggio formale, visto che la proprietà resterà comunale.

Bandecchi, infatti, spenderà 5 milioni e 400 mila euro per gestirlo 27 anni. Ultima notazione è per Roadhouse, l’altra attività che completerà il quadro dell’area commerciale attigua. I lavori procedono, inaugurazione in febbraio 2023.

