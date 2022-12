Terni, uomo barricato in casa apre il gas e minaccia di far saltare il palazzo

18 dicembre 2022 a

Si sono vissuti momenti di autentico terrore, nella tarda serata di venerdì 16 dicembre 2022, al quartiere San Giovanni, a Terni, quando un uomo, in chiaro stato di alterazione psichica, si è barricato dentro alla propria abitazione, dove vive con la mamma, minacciando di far esplodere il palazzo.

L’allarme è stato dato dalla stessa donna e da alcuni vicini che hanno chiamato le forze dell’ordine. L’uomo, che è seguito dal Servizio di igiene mentale per aver dato già in passato segni di squilibrio, in preda a una vera e proprio crisi di nervi, aveva acceso i fornelli per far uscire il gas e stava impedendo alla madre di uscire.

Nella palazzina di via Montebello è subito arrivata la polizia, con il vice questore Luca Sarcoli, insieme ai vigili del fuoco. Questi ultimi hanno immediatamente disattivato la fornitura dell’utenza del gas, così da evitare che una scintilla potesse provocare un’esplosione, mentre il dirigente della questura e gli agenti cercavano di tranquillizzare l’uomo e invitarlo a desistere dalla sua folle idea.

Nel frattempo è stata chiamata anche una psicologa, che era a conoscenza delle problematiche del soggetto per averlo seguito in passato. Anche lei si è adoperata per far ragionare l’uomo, impresa non facile visto che era letteralmente sconvolto al punto di minacciare anche di gettarsi dalla finestra.

Proposito che ha consigliato i vigili del fuoco a montare un materasso gonfiabile, qualora avesse realmente voluto mettere in atto quest’altra folle idea. Sebbene solo a scopo precauzionale, forze dell’ordine e polizia hanno intanto fatto lasciare la propria abitazione gli altri inquilini della palazzina, con l’eccezione di una coppia di anziani che aveva difficoltà di deambulazione.

L’opera di mediazione della psicologa e degli stessi poliziotti alla fine ha avuto successo, a dimostrazione della competenza sia della professionista che delle forze dell’ordine, preparate ad affrontare anche situazioni come questa. L’uomo ha così aperto l’uscio di casa, è stato bloccato dagli agenti e dato in consegna a un’ambulanza del 118 che lo ha accompagnato in ospedale per essere preso in consegna dal servizio psichiatrico.

