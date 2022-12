Perugia, il maltempo frena lo shopping ai mercatini di Natale

Gabriele Burini 18 dicembre 2022 a

Il maltempo frena i mercatini di Natale a Perugia. Dopo una partenza incoraggiante nei giorni del ponte dell’Immacolata, le precipitazioni abbondanti dell’ultima settimana hanno penalizzato il commercio tra corso Vannucci, piazza della Repubblica e piazza Italia, con gli operatori che adesso sperano in una ripresa in concomitanza con la festività. “Il tempo ci ha sicuramente penalizzato - ha detto Igor Feira - Avremmo potuto lavorare sicuramente di più. Le conclusioni però le tireremo il 28 dicembre, ancora ci sono una decina di giorni per invertire la rotta. Dobbiamo solo sperare che il tempo ci assista”. L’affluenza è stata tanta soprattutto in concomitanza con l’8 dicembre.

“C’erano tanti turisti, è venuta diversa gente. Durante la settimana invece si muovono meno persone, confidiamo nei prossimi weekend anche con l’aiuto del meteo, che mai come quest’anno ci ha penalizzato”, le parole di Cristina Casciotti. “I giorni del ponte c’è stata un sacco di gente nonostante la pioggia - ha aggiunto Marco Visconti - Noi lavoriamo all’aperto e il maltempo va messo in conto. Certo, rispetto al passato non andremo più via dopo la Befana ma il 28 dicembre e per cui già lavoriamo di meno: il Natale è una fetta importante di tutto il lavoro annuale. Speriamo quantomeno che il Capodanno Rai porti gente e un riscontro positivo anche a livello pubblicitario”. “Fino ad ora è andata abbastanza bene - ha commentato Leticia Garcia Nota - Soprattutto 8, 9, 10 e 11 dicembre sono state belle giornate lavorative. Poi la pioggia ha fatto sì che la gente uscisse di meno. Quest’anno i mercatini durano di meno e ci sono anche meno banchetti, speriamo bene da qui al 28”. Un pensiero che ritorna nelle parole di Giordano Trovabene: “Sarebbe andata molto bene se il tempo non ci avesse penalizzato così tanto - il suo commento - I turisti ci sono stati, i perugini pure: ormai ci conoscono da anni e tornano, perché sanno che i prodotti sono di qualità e che noi li trattiamo bene. Purtroppo il meteo ha inciso in maniera negativa”.

Quest’anno, sempre in corso Vannucci, è stata promossa la prima edizione di Dolcissima Perugia, dedicata ai prodotti dolciari e da forno tipici del Natale. “Sta andando bene nonostante la pioggia, soprattutto i giorni del ponte ci sono stati tanti turisti - ha detto Kristina Halanevych - La speranza è che tornino”. Diverso il pensiero di Dino Omic: “Fino a domenica scorsa c’è stata abbastanza affluenza, soprattutto di turisti italiani, meno gli stranieri. Adesso invece sono estremamente deluso, e dire che i perugini rispetto ad altre città italiane comprano di più. Però il centro storico è una location scomoda, bisogna partirci apposta per venire e i parcheggi sono scomodi e cari: io per una settimana ho speso 75 euro, non è il massimo”. “La prima settimana è andata sicuramente meglio - concorda Giulio Seminerio - Poi il maltempo ha azzerato praticamente gli incassi. Qualche turista dall’estero c’è stato, soprattutto francesi e spagnoli. La speranza è che il clima sia clemente e ci aiuti nei prossimi giorni. Faccio un appunto positivo anche alla sicurezza e alla gestione, tutto perfetto”. I mercatini, come detto, rimarranno in centro fino al 28 dicembre, mentre da ieri e fino all’8 gennaio sono presenti anche nei locali del Cerp della Rocca Paolina.

