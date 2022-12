Umbria, gli ambientalisti aprono a eolico e fotovoltaico

18 dicembre 2022 a

“Pannelli fotovoltaici e pale eoliche possono convivere con il paesaggio”: anche gli ambientalisti umbri sposano la svolta ufficializzata attraverso un accordo dalle principali associazioni nazionali, Legambiente, Fai e Wwf. Intesa siglata lasciando fuori Italia Nostra e con il sottosegretario alla cultura, Vittorio Sgarbi, che al contrario paragona gli impianti eolici allo “stupro dei bambini”.

“Siamo assolutamente favorevoli all’utilizzo di queste fonti di energia alternativa - evidenzia il presidente di Legambiente Umbria, Maurizio Zara - ma adesso è importante che vengano definite regole certe e definitive che possano facilitare le imprese che devono fare investimenti e i soggetti pubblici che devono autorizzarli. Le tecnologie vengono in nostro aiuto - continua Zara - e permettono soluzioni poco impattanti anche nei centri storici. Siamo tutti d’accordo sul fatto che gli impianti devono essere fatti bene e devono essere poco impattanti ma allo stesso tempo è innegabile una cosa: non ci possiamo più permettere di non farli. E alla Regione Umbria, che sulla realizzazione di impianti fotovoltaici sui terreni agricoli, impone attraverso una recente legge limitazioni più severe rispetto a quelle previste a livello nazionale, diciamo che i paletti possono essere messi ma devono essere chiari e netti affinché le autorizzazioni possano arrivare in tempi rapidi”. Anche Nives Maria Tei Coaccioli, presidente Fondo ambiente italiano (Fai) Umbria, si dice convinta della bontà dell’accordo siglato a livello nazionale.

“Non siamo quelli del no a priori - evidenzia - i cambiamenti climatici e il verificarsi di eventi estremi cui stiamo assistendo ci impongono decisioni utili a salvare l’ambiente. Ben vengano, dunque - sottolinea - energie alternative alle fossili, ben vengano le pale eoliche anche se con la dovuta attenzione al paesaggio. Le nuove tecnologie permettono soluzioni meno impattanti e più produttive”. Si allinea pienamente all’accordo nazionale anche il delegato per l’Umbria del Wwf, Pierluigi Di Tonno. “Condividiamo, era una svolta necessaria”, evidenzia.

Il documento prodotto da Fai, Legambiente e Wwf si chiama “Paesaggi rinnovabili” e punta a coniugare gli obiettivi della transizione energetica con la lungimiranza nella pianificazione paesaggistica e la qualità della progettazione. Un’apertura che era cominciata, a livello nazionale, nel marzo scorso quando gli ambientalisti si erano rivolti all’allora ministro della Cultura Dario Franceschini intimandogli di tenere a freno le proprie Soprintendenze colpevoli di un eccesso di pareri negativi agli impianti. Provocando quelle lungaggini che adesso tutti chiedono di evitare.

