Umbria: Spoleto, trecento presepi in mostra

Trecento presepi, tra tradizione e rarità a Spoleto. E’ tornana puntuale anche quest'anno la rassegna artistico-culturale “Spoleto, la città in un presepe”, l’edizione numero dodici, organizzata come sempre dalla Proloco Busetti. Una mostra dislocata in più punti della città a cui hanno collaborato espositori provenienti da ogni parte d’Italia così come famiglie spoletine, studenti delle scuole del territorio e che resterà visibile in città fino al giorno in cui Spoleto celebra il suo Santo patrono Ponziano, il 14 gennaio 2023.

I trecento presepi rappresentano infatti un percorso di conoscenza dell’arte presepiale attraverso il lavoro di artisti provenienti da quasi tutte le regioni italiane. “Insieme ai classici presepi – spiega la presidente della ProSpoleto, Patrizia Colangeli - si possono ammirare vere e proprie rarità, costruzioni in miniatura come il presepio realizzato all’interno di una piccolissima lampadina o di un otturatore di macchina fotografica”. Ma numerose sono le collaborazioni che anche quest’anno arricchiscono la rassegna, come quella, ormai consolidata, con gli studenti dell’Istituto Istruzione superiore Sansi Leonardi Volta che hanno realizzato La “Natività, il presepe a regola d’arte”, esposto all’uscita del tapis roulant al Giro della Rocca. E poi c’è, tra gli altri, la mostra che accoglie artisti e studenti nei locali dell’ex museo civico di via del Duomo (aperta tutti i giorni dalle 10.30 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30).

In via Saffi è stata allestita una personale di presepi artistici di Maurizio Piergiacomi di Macerata e per l'occasione anche l’ospedale di Spoleto ha realizzato un presepe che sarà esposto nel reparto Pediatria. Poi ci sono le natività che parteciperanno a “Presepi in famiglia”, giunto alla XI edizione, in cui verrà premiato il miglior presepe allestito in casa e altri due concorsi, “Creatività Giovanile delle scuole del comprensorio spoletino”, giunto alla XI edizione e “Presepe nelle Pro Loco di Spoleto”, alla sua I edizione. “Ci complimentiamo con la Pro Loco per l’impegno costante e l’attenzione che da anni rivolge alla realizzazione di questa iniziativa – hanno detto il vice sindaco Stefano Lisci e l’assessore Danilo Chiodetti - la mostra è davvero sorprendente per ricchezza di personaggi e minuzia di particolari e vale veramente la pena visitarla”.

