Città di Castello, aggressione alla sagra: scattano nove Daspo

Aggressione alla sagra, scattano 9 Daspo Willy. La Polizia di Stato di Perugia ha emesso i nofe provvedimenti nei confronti di altrettanti giovani che lo scorso 9 luglio, durante la sagra di Promano, a Città di Castello, avevano preso parte a una violenta aggressione ai danni di un ragazzo.

In particolare, la misura è scaturita dall’attività di accertamento svolta dalla divisione Anticrimine della Questura che, in considerazione della gravità dell’episodio, del numero delle persone coinvolte, della modalità con le quali è avvenuto e dell’allarme sociale creato nei confronti dei cittadini della comunità tifernate, ha ritenuto la condotta tenuta dei giovani – di età compresa tra i 18 e i 21 anni - tali da determinare una situazione di grave pericolo e turbativa dell’ordine e della sicurezza pubblica.

Per questi motivi, al fine di tutelare tutte le persone che sono solite frequentare i luoghi in cui vengono allestite le sagre, ed evitare che possano diventare teatro di nuovi episodi analoghi, il Questore di Perugia ha adottato questi provvedimenti.

Ai giovani destinatari della misura, per la durata di 12 mesi, sarà vietato l’accesso ai luoghi in cui vengono allestite sagre, fiere, feste paesane e agli eventi che prevedono la somministrazione di alimenti e bevande che si terranno nel territorio di Città di Castello. Agli stessi sarà altresì interdetto lo stazionamento nelle immediate vicinanze degli eventi.

