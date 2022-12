Terni. Incidente sulla Marattana: ciclista contro auto, è gravissimo

17 dicembre 2022 a

Lotta per sopravvivere un ciclista ternano che, nella tarda mattinata di sabato 17 dicembre 2022, è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale sulla Marattana, all'altezza del bivio per la E45, nel tratto tra la fine del territorio comunale di Terni e l'inizio di quello di Narni.

Secondo i primi accertamenti condotti dalla polizia locale, a scontrarsi sono stati un'auto Kia Rio, condotta da un 60enne di Terni le cui iniziali sono M.A., e una bicicletta Bianchi da corsa, su cui pedalava un ternano di circa 40 anni.

Nell'impatto, sulla cui dinamica dovranno fare luce gli uomini del servizio incidenti della polizia locale, il ciclista è stato sbalzato contro il parabrezza dell'auto e ha riportato ferite gravissime, tanto da far temere il peggio ai primi soccorritori.

Fortunatamente, però il ciclista era ancora vivo ed è stato subito trasportato da un'ambulanza del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria di Terni in codice rosso.

Qui i sanitari di turno hanno immediatamente disposto di sottoporlo a un delicato intervento chirurgico, protrattosi per ore. Secondo indiscrezioni le sue condizioni sarebbero gravissime.

(Foto Vitali-Principi)

