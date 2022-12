Orvieto, furto al ristorante. Ladro smascherato dalle telecamere

17 dicembre 2022 a

Entra in un ristorante, deruba la moglie del titolare e fugge. È quanto accaduto Orvieto. A rintracciare e denunciare per furto l'uomo che, già in passato, era stato segnalato per fatti simili ci hanno pensato gli agenti del commissariato di pubblica sicurezza di piazza Cahen. Secondo quanto riferito il ristorante del centro storico aveva appena installato il sistema di videosorveglianza e all’interno del locale c’erano ancora i tecnici. Quando il titolare ha notato una persona dall’atteggiamento sospetto uscire di fretta dal ristorante, ha subito chiamato la moglie e le ha chiesto se fosse successo qualcosa di strano. A quel punto la signora si è accorta che le era stato rubato il portafoglio che si trovava all’interno della borsa appoggiata su un tavolino vicino al bancone. Il ristoratore ha subito rincorso il sospettato, ma quest'ultimo si era già allontanato.

L’esercente ha quindi ripercorso il tragitto effettuato dal presunto autore del furto durante la fuga e ha ritrovato in terra il portafoglio con all’interno tutti i documenti, ma ovviamente senza più i soldi che si trovavano al suo interno. Con una telefonata al numero d'emergenza 112, il ristoratore ha informato il personale del commissariato dell’accaduto e ha sporto denuncia. Sono immediatamente iniziate le indagini e sono stati visionati i filmati del sistema di videosorveglianza, appena installato all’interno del locale del centro storico. Dalle immagini si vedeva chiaramente il sospettato che si avvicinava alla borsa appoggiata su un tavolo, frugava al suo interno e sottraeva il portafoglio e subito dopo usciva dal locale. Nel corso delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Terni e portate avanti dal personale dell’ufficio controllo del territorio del commissariato di polizia di Orvieto, gli investigatori sono riusciti a risalire all’identità del presunto autore del furto ed hanno inviato una circostanziata segnalazione al magistrato.

In vista delle festività di fine anno, intanto, le forze dell'ordine hanno predisposto un'intensificazione dei controlli su tutto il territorio in considerazione anche del maggiore afflusso turistico non soltanto ad Orvieto, ma anche nel comprensorio.

