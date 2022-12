Perugia, scuola di Neurologia: la Procura indaga per lesioni e violenza privata

Fra. Mar. 17 dicembre 2022 a

Maltrattamenti, lesioni, violenza privata. Sono solo alcuni dei reati ipotizzati nel fascicolo di inchiesta aperto dalla Procura della Repubblica di Perugia in seguito alle denunce presentate dall’Associazione liberi specializzandi in un fascicolo che al momento sarebbe a carico di ignoti. Al centro delle denunce presentate da alcuni specializzandi della scuola di specializzazione di Neurologia dell’Università di Perugia c’è la direttrice, Lucilla Parnetti. La professoressa è stata accusata da alcuni specializzandi della scuola di aver tenuto un comportamento vessatorio nei loro confronti. Nel giorno in cui l’associazione liberi specializzandi aveva inviato la denuncia al rettore dell'Università, al direttore generale dell'Azienda ospedaliera, al direttore sanitario, all'assessore regionale alla salute, all'Ordine dei medici, a Procura e Ispettorato del lavoro erano state anche diffuse 20 ore di registrazioni audio in cui la luminare insulta senza mezzi termini i medici in formazione. “Siete quattro deficienti” urla contro gli specializzandi, che sovente, nelle tantissime ore di registrazione chiama “mediocri”. “Ieri mi hai fatto imbestialire e sono dovuta uscire per non menarti” dice poi a una dottoressa. Non mancano, negli audio pubblicati simultaneamente da diverse testate, insulti quali “oca”, “grassone”, “tonto”, “cameriere”.

Insulti e urla contro gli specializzandi di Neurologia. Sotto accusa la direttrice. Gli universitari hanno registrato e denunciato



E ancora “ieri non ho finito la visita per non saltarti addosso”o “mi parli come se fossi una Oss”. Un comportamento definito “disumano e illegale” dagli specializzandi che, nelle ultime settimane -lo scandalo è scoppiato a fine ottobre - sono stati sentiti diverse volte dai magistrati della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone. Al vaglio delle autorità c’è anche la questione relativa alle ore effettivamente lavorate dagli specializzandi: “Dai tabulati del monte ore presentati nella denuncia insieme agli audio, - aveva detto il sindacato si evince che il personale medico specializzando superava regolarmente il monte orario giornaliero, settimanale e mensile con 11 ore al giorno in media e punte di 340 ore al mese in barba alla normativa europea sui diritti del lavoro e nonostante il parere del ministero della Salute”.

Il caso Neurologia: "Siete dei cogl***i. Fate i camerieri. Defic****i". L'audio degli insulti agli specializzandi

Intanto, oltre al fascicolo in Procura, e agli accertamenti dell’Ispettorato del lavoro nessun provvedimento ha fatto seguito agli accertamenti interni - ovvero accertamenti disciplinari - aperti sia in sede di Azienda ospedaliera che di Ateneo. L’associazione liberi specializzandi aveva sollecitato a più riprese la sospensione della luminare dai suoi incarichi. La professoressa fino ad ora ha scelto di non commentare quanto accaduto.

Università e Azienda ospedaliera convocano specializzandi insultati dalla prof

