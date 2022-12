Perugia, pazienti disabili picchiati al centro diurno. il gip: "Violenze e mortificazioni quotidiane, chi sapeva non ha denunciato"

Francesca Marruco 17 dicembre 2022 a

Presi a calci, tanto da avere le zone intime tumefatte. A pugni in faccia con occhi vistosamente neri. Ma anche a schiaffoni sulle guance. Strattonati, presi per i capelli, per le orecchie, per il collo. Spinti a forza su un divanetto dove venivano abbandonati a sé stessi per ore anche per ‘punizione’. Fatti bersaglio di scarpe lanciate quasi per noia. E poi insultati, derisi, minacciati. “Guarda qua cretino” dice uno degli odierni arrestati mentre accompagna uno degli ospiti più maltrattati fuori dal bagno dove poco prima lo ha “colpito con due schiaffi e con un violento calcio”. Quella documentata dai carabinieri del Nas di Perugia - coordinati dal pm, Mario Formisano della Procura di Perugia guidata da Raffaele Cantone - è una galleria degli orrori: i militari hanno infatti piazzato telecamere nella struttura e ripreso episodi che non prevedono interpretazioni. Della galleria purtroppo i protagonisti sono i più deboli: pazienti affetti da disturbi autistici che venivano ospitati - dietro lauta retta giornaliera - nel centro diurno Forabosco di Collestrada, di proprietà della Fondazione Aurap di cui era presidente l’ex assessore comunale di Perugia, Elio Censi, morto a settembre.

Una struttura che prometteva di essere un fiore all’occhiello nel sostegno delle persone con disabilità. Lo stessa in cui ieri mattina i militari del Nas sono andati ad arrestare tre persone: due educatori e un operatore sanitario accusati di maltrattamenti e lesioni personali. Per tutti il gip, Margherita Amodeo ha disposto i domiciliari. Si tratta di un 34enne originario di Brindisi, un 44enne perugino e un 54enne originario di Frosinone. Oltre a loro ci sono altri 4 indagati, tra cui la psichiatra, direttrice sanitaria della struttura, e gli altri operatori. Sapevano, vedevano e non hanno segnalato o denunciato nulla. Un’operatrice, quando uno degli odierni arrestati si avvicina a un ospite già vittima delle loro angherie gli dice “non lo menare però”. Una frase che lascia pochi dubbi. A far scattare le indagini era stata la denuncia del padre di un ragazzo: il figlio aveva ecchimosi a glutei, parti intime, occhi, zone “tumefatte”. Impossibili da non vedere. Prima di fare denuncia tuttavia chiesero in struttura e gli venne assicurato che “il figlio - riporta il gip nell’ordinanza – era molto agitato e le ecchimosi erano probabilmente dovute al suo comportamento auto aggressivo e che a volte cadeva o andava a sbattere a mobili o altro”. Quell’uomo - hanno documentato le indagini - è stato maltrattato in ogni modo. Uno degli arrestati, “aggrappato al soppalco della stanza lo ha spinto con entrambi i piedi facendolo cadere sul divano”.

Lo stesso “tenendogli ferma una gamba col piede gli chiede, adesso come non ti fai la pipì addosso?”. Per il gip Amodeo “gli arrestati - difesi tra gli altri dagli avvocati Giuseppe Berellini e Matteo Buttò - avevano posto in essere un clima vessatorio in cui la violenza fisica e morale diviene trattamento ordinario dei soggetti con disabilità che sono ospiti della struttura. Un sistema improntato alla mortificazione e alla violenza, rafforzato dalla comunanza della condotta maltrattante tra gli indagati e dalla connivenza di alcuni altri operatori che a volte hanno assistito senza intervenire”. Ieri, dopo l’esecuzione delle misure, il presidente della Fondazione Aurap, Gabriele Ferranti parlando con La Presse ha parlato di “castelli di carte” aggiungendo però che “se ci sono mele marce è giusto che paghino e le manderemo via”. Stando alle accuse della Procura, resta da capire chi davvero poteva non sapere nulla.

