Il cantiere della basilica di San Benedetto aperto alle visite guidate

Deve essere stato un momento davvero emozionante quello vissuto dalle prime 15 persone che hanno avuto la possibilità di accedere al cantiere che permetterà, entro il 2025, di rivedere la basilica di San Benedetto di Norcia rinascere a nuova vita.

La prima visita guidata di una serie già programmata ha accolto poche persone per motivi di sicurezza dato che si tratta dell’ingresso in un cantiere operativo. A fare da ciceroni i responsabili del cantiere, ovvero Vanessa Squadroni della Soprintendenza dell’Umbria e la restauratrice Emanuela D’Abbraccio.

Ad accogliere i primi 15 visitatori, in maggioranza nursini, c’era il vice sindaco Giuliano Boccanera che nel salutare i presenti ha evidenziato come “grazie a questa opportunità sarà possibile avere tangibile contezza dello stato di avanzamento dei lavori ed è bello e significativo che iniziamo a riaprire questo importante luogo anche ai nostri concittadini”.

Una rinascita della basilica di San Benedetto che avrà un costo complessivo di circa 12 milioni e si concretizzerà in due step. Con un primo lotto che prevede opere per 7,5 milioni, finanziate grazie ai fondi comunitari Pr Fesr 2014-2020 della regione Umbria (4,4 milioni) e al Fondo per la ricostruzione gestito dal commissario straordinario Giovanni Legnini (3,1 milioni), e un secondo a carico di Eni per un importo pari a 4,5 milioni. La basilica entra dunque in “una nuova fase della ricostruzione, con questa opportunità che diamo alla cittadinanza di seguire il suo rifacimento – sono le parole dell'architetto Squadroni - Entro la fine del 2023 terminerà la prima fase del cantiere con la ricostruzione della parte strutturale. Poi si avvierà un secondo cantiere, che durerà per due anni e riguarderà le rifiniture tra cui intonaci, pavimentazione, infissi, ricollocazione degli altari e altri interventi. La basilica sarà ricostruita entro fine 2025”.

Il gruppo è stato accompagnato a visitare l’area del portico delle misure, poi l’accesso alla navata centrale e quindi la cripta. Prossimo ingresso il 29 dicembre 2022.



