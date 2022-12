Perugia, lo spostamento dei camerini per il Capodanno Rai costa al Comune 23 mila euro

Alessandro Antonini 17 dicembre 2022 a

Il trasferimento dei camerini per il Capodanno Rai costa 23 mila euro. E’ quanto richiesto dai proprietari dei locali scelti per ospitare l’allestimento nei giorni interessati. Meno di un mese. Il Comune, dopo il sopralluogo e l’ok dell’emittente pubblica, ha dato mandato di sottoscrivere i contratti. Una mossa obbligata. Dopo la scelta iniziale della Sala dei Notari e il dietrofront a seguito delle polemiche scatenate da residenti e associazioni, l’amministrazione ha opzionato il chiostro di San Lorenzo e altri immobili adiacenti. Secondo Palazzo dei Priori i 23 mila euro proposti sarebbero un prezzo congruo. Anzi, ci sarebbe un risparmio rispetto alla stessa sala dei Notari (avrebbero dovuto smontare e rimontare le poltroncine) e altri locali visionati nell’acropoli. E’ tutto ricostruito in una delibera del 7 dicembre pubblicata solo ieri all’albo pretorio. “Per l’utilizzo dei locali del complesso monumentale dell’arcivescovato di Perugia - è scritto nell’atto - gli enti proprietari (Seminario arcivescovile e Capitolo della Cattedrale) hanno presentato due richieste. Per il periodo dal 15 dicembre al 4 gennaio 2023 una somma forfettaria di 11.000 euro per la Casa del clero oltre al rimborso per le spese di pulizia. Per il periodo dal 26 dicembre al 2 gennaio una somma forfettaria di 12.000 euro per il chiostro della Cattedrale (che di fatto interclude l’ingresso in tutti gli spazi a cui lo stesso da accesso), la Sala del Dottorato e il negozio ex Librerie Paoline, anche questo comprensivo di consumi”. Undici più dodicimila, fa 23 mila euro.

Secondo la giunta “le somme richieste devono ritenersi assolutamente congrue in relazione sia ai costi di possibile allestimento della Sala dei Notari, sia ad altre disponibilità pure acquisite nell’area per locali di superficie molto minore”. Gli immobili in questione sono stati individuati “a seguito di ripetuti sopralluoghi con i funzionari Rai responsabili della logistica”. Sono tutti situati tutti ”a poca distanza dall’area di spettacolo e che potranno essere occupati per il periodo necessario, dal 15 dicembre al 4 gennaio 2023”. L’amministrazione tiene a sottolineare che “l’utilizzo di tali locali eviterà peraltro i costi e i rischi connessi all’allestimento della Sala dei Notari, inizialmente individuata dalla produzione Rai per le finalità della manifestazione, consentendo altresì lo svolgimento della tradizionale rassegna natalizia di concerti delle associazioni del territorio”.

Le risorse necessarie per dar corso alle locazioni sono già state inserite nel bilancio preventivo 2022. Anche sui costi complessivi non è mancata polemica: 385.000 euro complessivi, di cui 205.000 euro ricavati da una variazione urgente del bilancio comunale e 185.000 derivanti da un finanziamento della Regione Umbria.

