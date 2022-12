Perugia, cresce l'allarme per le buche sulle strade: tre auto danneggiate ogni ora

Alessandro Antonini 16 dicembre 2022 a

Buche sulle strade mai così devastanti. Auto danneggiate a centinaia, in meno di una settimana. Con un record statistico quest’ultimo sabato sera: nel turno di sei ore della polizia locale sono stati segnalati ben 18 casi di vetture incidentate causa crateri. Tre ogni 60 minuti. Complice la pioggia battente, molte delle voragini ricoperte anche di recente si sono riaperte e quelle storiche sono diventate più larghe e profonde. Una settimana da incubo, si diceva.

Prende la buca con l'auto, sbanda e muore. Indagato dirigente del Comune

La sera di giovedì davanti al Santa Maria della Misericordia almeno cinque vetture hanno spaccato gomme, cerchioni e sospensioni. Sono state costrette a fermarsi e chiamare il carroattrezzi. Intanto si allunga la lista delle strade in cui a causa dei dissesti viene imposto il limite di 30 km l’ora, al fine di garantire la sicurezza. Alle 12 già rese note, si aggiungono via Dottori proprio nei pressi dell’ospedale e via del Casciolano a Ponte Valleceppi. Le ordinanze sono tutte simili copia e incolla. In quest’ultima strada la il servizio manutenzione del Comune ha comunicato alla polizia locale “di aver eseguito un intervento di chiusura di 4 buche e di avere riscontrato la presenza di altre molteplici buche e sconnessioni sul piano stradale”. Così “in attesa delle opere di ripristino della sede stradale, per motivi di sicurezza della circolazione, è stata posizionata segnaletica di pericolo specifica e si è ritenuto di adeguare il limite massimo di velocità alle effettive condizioni e caratteristiche del tracciato stradale”. Ossia 30 km orari.

La strada è piena buche: residente le chiude a spese proprie

Le segnalazioni sui social si moltiplicano. Gianluca Papalini segnala buche sia al varco di accesso a piazza Partigiani e in via Pinturicchio. E non lesina ironia sulla nuova app annunciata da Palazzo dei Priori per rilevare le criticità. Nel postare le foto dei crateri, informando tra l’altro che il portale segnalazioni è “fuori uso” - forse per le troppe chiamate - scrive così: “600 km di strade nel comune di Perugia, qualcosa può sfuggire, forse. Eppure queste buche non hanno la capacità di camuffarsi. Non credo che si debba attendere una app miracolosa per vederla e segnalarla/ripararla". Buche, strade colabrodo nella zona industriale: segnalata da giorni una perdita d'acqua

