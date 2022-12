Perugia, pugni, calci e schiaffi ai disabili nella struttura di accoglienza: scattano tre arresti

16 dicembre 2022 a

a

a

Maltrattamenti, vessazioni fisiche e psicologiche sistematiche nei confronti degli ospiti disabili di una struttura di Perugia: per queste ipotesi di reato il gip del tribunale di Perugia, su richiesta della Procura della Repubblica, ha disposto le misure degli arresti domiciliari nei confronti di tre soggetti.

Video su questo argomento Maltrattamenti ad anziani disabili, ai domiciliari direttrice Rsa di Catania

Strattoni, percosse, insulti, lancio di oggetti, pugni, schiaffi e calci come intimidazioni, abusi fisici e psicologici. nei confronti degli ospiti, queste le contestazioni. Le condotte oggetto dell'indagine sarebbero state registrate con audio e video nell'inchiesta condotta dai carabinieri del Nas su delega della stessa Procura. Umiliazioni e maltrattamenti sarebbero avvenuti anche davanti ad altri ospiti e operatori che ne hanno omesso la denuncia.

Educatore di una cooperativa sociale accusato di aver maltrattato un giovane disabile

All'interno della struttura non c'erano attività ludico-ricreative e gli ospiti per punizione venivano costretti a stare in piedi o seduti senza muoversi per lunghi periodi, a volte anche per l'intera giornata, stando a quanto fatto sapere dalla Procura in una nota. Sono in corso perquisizioni a carico di soggetti indagati non destinatari della misura cautelare.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.