Perugia, la Fontana Maggiore a rischio crolli: rilevati “importanti fenomeni di instabilità”. Intervento immediato

Alessandro Antonini 16 dicembre 2022 a

a

a

La Fontana Maggiore, monumento simbolo di Perugia, rischia di perdere pezzi. Sono stati riscontrati “importanti fenomeni di instabilità” ed è stato approvato un intervento di somma urgenza da 18 mila euro per evitare la caduta di materiali. La delibera è stata approvata mercoledì dalla giunta comunale. Il cantiere, affidato alla restauratrice Martina Fagioli, si sovrappone a quello già allestito per l’allestimento del palco del Capodanno Rai. Ma la messa in sicurezza della Maggiore “per il pericolo di distacco di elementi lapidei” non può attendere.

Capodanno Rai in centro, nuove polemiche per il palco in piazza IV Novembre



La situazione è grave. L’ispezione del 5 dicembre effettuata dalla stessa Fagioli ha riscontrato la presenza di “importanti fenomeni di instabilità in punti critici che possono determinare un ammaloramento continuo dei materiali”, è scritto nell’atto.

Non poche porzioni degli elementi decorativi sottoposti a fenomeni di instabilità “risultano gravose per il deterioramento delle parti scultoree di pregio, soprattutto in questo periodo invernale con il gelo–disgelo e con l’alternanza delle temperature ambientali”. Di conseguenza “si è constatata l’urgenza di effettuare interventi di salvaguardia, per far fronte alla situazione di pericolo riscontrata nella sua globalità ed in particolare al fine di rimuovere lo stato di pregiudizio all’integrità del bene monumentale”. La lista dei lavori - già iniziati - è lunga. Si comincia con il “ristabilimento parziale della coesione e preconsolidamento con pennelli siringhe e pipette propedeutica all’operazione di pulitura. A seguire ci sarà l’applicazione di bendaggi di sostegno e protezione nelle fratturazioni e scagliatura con successivo consolidamento”.

Limite 30 nelle strade piene di buche



La ristabilizzazione della coesione delle pietre avverrà “mediante impregnazione a pennello e siringhe durante le fasi di pulitura” e “a spruzzo” nelle superfici piane. Scaglie e frammenti saranno rincollati “con resina epossidica o acrilica da valutare caso per caso negli elementi lapidei”. Non mancherà la disinfezione con applicazione di Biocida. Ma non finisce qui. Ci sarà la rimozione di depositi superficiali di concrezioni e incrostazioni, anche di notevole spessore e delle stuccature eseguite durante precedenti restauri. L’intervento di messa in sicurezza si completerà con la stuccatura con la malta in “fessurazioni, fratturazioni e mancanze fino ad un massimo di 3 cm”.

Altra strada della vergogna: "In viale Centova buche come crateri"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.