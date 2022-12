Terni, rapina in villa. Marito e moglie picchiati e legati da due banditi

16 dicembre 2022 a

Rapina in villa nella serata di giovedì 15 dicembre a Terni. Due rapinatori a volto coperto sono entrati in azione in località Cinque Strade e hanno picchiato brutalmente due anziani coniugi di 75 e 77 anni. I banditi hanno preso a calci e pugni l'uomo e spintonato a terra la moglie. Poi hanno costretto l'anziano ad aprire la cassaforte al cui interno c'erano 4 mila euro.

Prima di dileguarsi con il bottino i banditi hanno legato i due malcapitati. Sotto choc i due anziani che a fatica sono riusciti a dare l'allarme al 113. La donna ha riportato la frattura di un dente. Più gravi le condizioni del marito 77enne a cui è stato riscontrato un trauma cranico per le ferite riportate. Non è ancora stato chiarito se i malviventi fossero anche armati. Le indagini sono in corso.

