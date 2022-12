Umbria, troppe buche sulla E45: stop del traffico tra gli svincoli di Umbertide

Carlo Stocchi 16 dicembre 2022 a

Camion in panne con gomme danneggiate, auto ferme per pneumatici rotti e cerchioni ormai inutilizzabili. Chiusa la E45 fra gli svincoli di Umbertide nord e Umbertide-Gubbio: la decisione è arrivata nella tarda serata di ieri dalla polizia stradale di Città di Castello a causa del manto stradale dell’arteria non adeguato al traffico. La pioggia, inoltre, non ha migliorato lo stato della strada, anzi. Si sono venute a creare delle vere e proprie voragini dalle dimensioni importanti: circa 30-35 centimetri di profondità, con una larghezza che supera i 60 centimetri. Le grosse buche vengono piano piano riempite dall’acqua piovana, che ha battuto l'Altotevere tutto il pomeriggio di ieri, rendendole praticamente invisibili agli occhi dei guidatori. I conducenti delle vetture, così, non vedendole ci passano sopra, provocando danni all’auto e alla strada. Come è accaduto a una decina di mezzi.

Episodi simili erano molto frequenti lungo la Orte – Ravenna, soprattutto nella zona toscana e non di rado in quella area ci sono stati automobilisti che, dopo aver centrato una buca, sono rimasti fermi per i danni causati dalle voragini. Per evitare di far fermare i veicoli danneggiati dall’urto nell’unica corsia di marcia, visto che in quella zona ci sono i lavori e la E45 si restringe, la polizia stradale – coordinata dal viceispettore Lucio Stazi – ha deciso per lo stop. Sul posto ci sono pattuglie della polizia e personale Anas che danno tutte le indicazioni del caso. Il traffico sarà deviato lungo la viabilità cittadina. Nel frattempo, però, sono iniziati i lavori per cercare di risolvere la situazione. La chiusura del tratto permarrà sino al termine dei lavori. “Tale provvedimento è stato comunicato dalla polizia stradale di Città di Castello – hanno spiegato gli addetti - che ha valutato la necessità di adottare tale misura in via d’urgenza per ripristinare la transitabilità e la sicurezza della circolazione”.

Sempre sulla E45, ma questa volta in direzione nord, verso l'Emilia-Romagna, Anas ha concluso i lavori di adeguamento funzionale della canna in direzione Ravenna delle gallerie Montecoronaro, Verghereto e Spagnola lungo la strada statale 3 bis Tiberina a Verghereto. A partire dalle 18 di oggi per chi viaggia in direzione Ravenna saranno riaperte al traffico le gallerie Verghereto e Spagnola e sarà possibile transitare su entrambe le corsie della galleria Montecoronaro.

