Orvieto: chiesa di San Lorenzo in Vineis, in arrivo un milione e mezzo di euro per il restauro

Nell'ambito del nuovo Programma delle opere pubbliche del commissario straordinario alla ricostruzione sisma 2016, è stato finanziato con 1,5 milioni di euro l'intervento di consolidamento e restauro della chiesa di San Lorenzo in Vineis, a Orvieto, in provincia di Terni.

Nel 2013 un fulmine cadde su lanternino dell'immobile di proprietà comunale, situato all'interno del cimitero monumentale di Orvieto, squarciandolo, mentre nel 2011 crollò una porzione del tetto e ancora nel 2013, durante un temporale, un altro fulmine danneggiò la sommità della chiesa creando altri problemi amplificati nel tempo dalle intemperie.

L’intervento è finalizzato al ripristino della piena agibilità dell’edificio così da salvaguardare il bene e il suo contenuto, in particolare l’altare e la pavimentazione in cotto cinquecenteschi e le cappelle settecentesche della chiesa. Sono previste tutte le operazioni volte al miglioramento sismico della struttura mediante consolidamenti localizzati delle lesioni nelle volte e nelle pareti, il consolidamento della cupola della chiesa, il rifacimento della copertura della sacrestia parzialmente crollata, il consolidamento dei solai e delle volte del convento.

Per la chiesa è previsto inoltre il restauro di tutti gli elementi non strutturali quali cornici, stucchi, altari, affreschi e pavimentazione.

“Dopo oltre venti anni di tentativi dai primi lavori di restauro – commenta il vicesindaco e assessore al Patrimonio, Mario Angelo Mazzi – essere riusciti a centrare questo risultato è motivo di grande soddisfazione. Ora l’obiettivo è la riapertura al pubblico della chiesa mentre per il convento, struttura di origine duecentesca di per sé destinata all’ospitalità e già in passato adibita a deposito e laboratorio del materiale proveniente dal vicino scavo archeologico di Campo della Fiera, prevediamo l’utilizzo anche come alloggio per gli archeologi”.

