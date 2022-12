Amelia: giardini pubblici fuori le mura, lavori in dirittura d'arrivo

16 dicembre 2022 a

“Dopo aver sistemato tutte le reti nel sottosuolo abbiamo quasi completato i lavori di pavimentazione dei vialetti nell’area giochi. A questo punto mancherebbe soltanto una settimana ma con la pioggia di questi giorni ci siamo dovuti fermare”.

Questa la situazione descritta dall’assessore ai lavori pubblici e vice sindaco di Amelia, in provincia di Terni, Avio Proietti Scorsoni, riguardo all’intervento in corso ormai da mesi nei giardini pubblici fuori le mura.

Si tratta di un cantiere che ha suscitato dalla sua apertura non poche polemiche perché la scelta di iniziare i lavori ricadde al periodo estivo, quando lo spazio di verde pubblico è maggiormente frequentato dai bambini. In realtà l’intervento si sarebbe dovuto concludere in un tempo relativamente breve ma le problematiche legate alla consegna dei materiali all’impresa vincitrice dell’appalto, oltre ad altri problemi sopraggiunti, ha ulteriormente prorogato i tempi.

“Successivamente - continua Proietti Scorsoni - passeremo alla sistemazione del vialetto intorno alla rotonda per poi spostarci nella parte alta quella destinata al verde, in questa zona i vialetti saranno monocromatici. Per il momento preferirei non fare previsioni ma se tutto procederà come spero non mancherà molto alla fine dei lavori, molto naturalmente dipenderà dalle condizioni meteo”.

Ed è proprio su questo che Proietti Scorsoni vuole rimarcare la decisione di questa estate: “E’ stato proprio il meteo il motivo per il quale avevamo pianificato il cantiere nel periodo estivo”, rimarca l'esponente della giunta comunale del sindaco Laura Pernazza.

“I vialetti - spiega ancora - sono stati realizzati con stabilizzato a base di ghiaia e cemento in bassa dose, con aggiunta di ossidi colorati, il che eviterà polvere e fango, oltre a rendere più agevoli le operazioni di pulizia e facilitare il transito a chi deve servirsi degli ausili per la disabilità. Stiamo procedendo anche alla progettazione per la ripiantumazione di cinque aiuole”.

