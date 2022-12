Narni: Corsa all'Anello, il terziere Mezule terrà aperto il proprio forno tutto l'anno

16 dicembre 2022 a

Il forno del terziere Mezule di Narni, in provincia di Terni, non sarà aperto solo per il periodo della Corsa all’Anello, ma tutto l’anno. Una gustosa novità nell’ambito della festa narnese che porterà i sapori della Corsa per 365 giorni l’anno. L’inaugurazione alle 18 di sabato 17 dicembre 2022, con porchetta, salumi, vino e tanto pane e pizza per tutti coloro che vorranno partecipare.

“Il pane tipico della tradizione umbra, quello ‘sciapo’, con una lievitazione che supera le 12 ore coi grani della zona a km zero – spiegano dal terziere – sarà cotto e venduto nel forno a legna più antico di Narni, quello di Mezule del palazzo Mancinelli Scotti. Sabato 17 ci sarà il primo assaggio dei prodotti che verranno venduti regolarmente dalla mattina di lunedì, 19 dicembre: pane, pizza bianca e grassa e poi anche tozzetti e ciambelline tutto cotto a legna".

"Il pane sarà di grande qualità (il debutto c’è stato durante la Corsa all’Anello nelle osterie del Terziere Mezule e tornerà con la tradizionale focaccia nei giorni dell’evento), della tradizione umbra, il pane sciapo”.

“Per noi era fondamentale a livello strategico far rivivere un punto fondamentale del terziere e del territorio come quello del forno e delle Stranezze grazie ad un imprenditore di Arrone che collabora con noi e che ha voluto riscoprire questo tipo di tradizione (nella provincia è l’unico forno idoneo che ha trovato ndr)".

"Questa apertura garantirà prospettiva e, fatto da non dimenticare, i prodotti verranno consumati anche nelle osterie di Mezule”.

