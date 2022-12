Politica in Umbria, Pace pronta ad entrare al posto di Coletto come assessore alla Sanità

Alessandro Antonini 16 dicembre 2022 a

Rimpasto, l’entrata di Eleonora Pace (FdI) al posto di Luca Coletto (Lega) è data per acquisita. “E’ tutto già fatto” è il refrain nei piani alti di Palazzo Donini. Per il cambio di guardia alla guida dell’assessorato alla sanità è solo questione di tempo. Poco tempo. La mossa, di cui si parla da mesi in queste pagine, è già stata pianificata e dovrebbe essere attuata entro la fine dell’anno. Si attende una nomina di rilievo nel campo della sanità per Coletto, che è già stato ai vertici dell’Agenas. Si profilano Aifa e ministero. Ma ancora il posto non c’è. Stanno decidendo i leader nazionali dei rispettivi partiti, Matteo Salvini e Giorgia Meloni, che sono anche vicepremier e premier. Resta il nodo del secondo assessore chiesto dalla Lega al posto del tecnico non eletto Michele Fioroni (in pole la cugina Paola Fioroni, vicepresidente dell’assemblea). Ma Tesei non vuol lasciare senza scranni il fac totum della sua campagna elettorale e si sta vagliando la possibilità di un suo approdo a Sviluppumbria.

L’attuale vertice Michela Sciurpa, infatti, con la nomina di Pace assessore (il portavoce FdI Franco Zaffini ha detto a più riprese che chi entra in giunta si dovrebbe dimettere da consigliere) entrerebbe nell’emiciclo di palazzo Cesaroni lasciando libero il posto nella partecipata regionale. Una poltrona buona per Fioroni. C’è però la legge Severino che impedisce a chi è stato in giunta di avere un incarico in un ente controllato prima di due anni. Sono in corso approfondimenti giuridici per verificare se questa direttiva ricomprenda anche gli assessori esterni non eletti.



Intanto sabato e domenica si tengono i congressi provinciali della Lega. In entrambi i casi ci sono candidati unici. Per la provincia di Perugia segretario sarà l’assessore al Comune di Umbertide Francesco Cenciarini mentre a Terni il segretario uscente David Veller. “Dopo aver definito i segretari delle sezioni comunali – spiega il segretario Virginio Caparvi – prosegue nei tempi previsti la fase congressuale del nostro partito che si riorganizza in vista delle sfide elettorali in programma nei prossimi mesi”.

