Rifiuti in Umbria, ok all'ampliamento di due discariche per altre 750 mila tonnellate

Due discariche su cinque saranno ampliate per un totale di 750 mila metri cubi, all’incirca pari ad altrettante tonnellate. Quella di Belladanza in Altotevere, con volumetria aggiuntiva di 300 mila mc, ha già l’autorizzazione. Borgogiglione, a Magione, sta per ottenerla: qui la volumetria è di 450 mila mc, inferiore ai 750 mila richiesti. E’ un passo obbligato per la Regione, in vista dell’attivazione del termovalorizzatore da 160 mila tonnellate annue da attivare entro il 2028. Le nuove caratteristiche degli impianti in fase di riprofilatura sono figlie della conferenza dei servizi, che ha sdoganato il piano rifiuti. L’atto è approdato anche in commissione consiliare a Palazzo Cesaroni. Per la terza discarica che si sarebbe dovuta ampliare, Le Crete a Orvieto, nessuna decisione presa. Al momento non ne è stata ravvisata la necessità. Tutta l'Umbria invia in discarica annualmente circa 180.000 tonnellate di rifiuti urbani e rifiuti speciali, quindi in una discarica mediamente ne arrivano dai 30.000 ai 50.000 in un anno e queste quantità dovranno via via diminuire fino a quasi annullarsi una volta che entrerà in funzione l'inceneritore.

A regime le discariche umbre dovranno restare due, con la chiusura di Borgogiglione. Pietramelina e Colognola già adesso non sono operative. Fissata anche la procedura per attivare il termovalorizzatore. Sarà l’Auri a decidere la localizzazione dell’impianto, attraverso un apposito iter che prevede varie fasi: entro quattro mesi dall’approvazione del Piano, tramite avviso pubblico di manifestazione d’interesse, sarà avviata la procedura per la progettazione, la realizzazione e la gestione dell’impianto. Entro diciotto mesi dall’approvazione, avverrà l’affidamento, cui seguiranno trenta mesi per realizzare l’impianto. La messa in esercizio, prevista per il mese di gennaio 2028, segnerà l’interruzione del conferimento in discarica dei rifiuti derivanti dal ciclo di gestione dei rifiuti urbani che potranno essere recuperati dal punto di vista energetico. Rispetto alla localizzazione dell’inceneritore sono già state definite le mappe delle aree non idonee del territorio regionale.

Verrà poi tenuto conto di aree con vincoli quali la presenza di zone agricole di pregio. Spetterà alla Regione la pianificazione e la programmazione degli impianti pubblici, mentre sarà dunque l’Autorità rappresentata dai Comuni a stabilire dove sarà realizzata la struttura. L’area inizialmente prevista era all’interno della provincia di Perugia.

