Regalo sospeso al Trasimeno grazie all'iniziativa di Confcommercio e Caritas

L’obiettivo è duplice: consentire alle famiglie meno abbienti o alle persone più bisognose di avere un dono sotto l’albero di Natale; dall’altro sostenere il commercio di vicinato. Nasce così il Regalo sospeso, iniziativa che ha preso già il via e si concluderà il 5 gennaio 2023, organizzata da Confcommercio Trasimeno con la collaborazione con Caritas diocesana Perugia-Città della Pieve e il patrocinio dell’Unione dei Comuni del Trasimeno.

Il progetto prevede la possibilità, per chiunque lo desideri, di recarsi in un negozio aderente ed effettuare un gesto di solidarietà sotto forma di acquisto. La attività aderenti saranno riconoscibili da una locandina esposta in vetrina. Sulla pagina Facebook di Confcommercio Trasimeno sarà inoltre possibile consultare la lista dei negozi che aderiscono all’iniziativa solidale.

Il bene acquistato, un giocattolo, un vestito, un accessorio, un libro, cibo o altro ancora, resterà poi al negozio, da qua l’espressione Regalo sospeso, in attesa che i volontari della Caritas passino a ritirarlo per poi consegnarlo a una persona o un bambino o famiglia bisognosi, residenti al Trasimeno. “La nostra iniziativa – spiega Confcommercio – vuole anche supportare le attività commerciali locali che contribuiscono a tenere vivo il territorio”. “Promuovere la cultura del dono – commenta il direttore della Caritas, don Marco Briziarelli – significa animare la comunità tutta alla carità e camminare insieme verso una carità senza delega, che veda ogni persona protagonista e custode di chi è nella fragilità”. A conclusione verrà fornito un report di quanto donato. Per informazioni è posibile chiamare il numero 346.6384483.

